Kendimizi yenilemeye saçlardan başlarız. Hayatında bir yenilik isteyenler, bu baharın saç rengi trendlerini merak edenler; bu yazıyı sizin için derledik. İşte bahar tazeliğini hissettirecek saç rengi trendleri.

Bahar geldi çattı. Her ne kadar dünyanın içerisinde bulunduğu durumdan kaynaklı evimizden çıkamıyor olsak da güzel hissetmek her an hakkımız. Üstelik bu süreçte, evde geçireceğimiz zamanın bir kısmını kişisel bakımımıza ayırabilir, yaza ve yaz trendlerine hazırlık yapabiliriz. Bedenimizle ilgilenmenin meditatif bir yanı olması da cabası. Kişisel bakıma ayırdığımız zaman ile zihnimizi boşaltabilir, kendimizi iyi hissedebiliriz. Üstelik çıkacak sonuç ile ayna karşısında mutlu bir sona ulaşma keyfi de yadsınamaz. Gelin bu sıkıntılı süreçte saçlarımızı yenileyerek kendimize umut depolayalım. 2020 İlkbahar-Yaz sezonunun saç trendleri, deneyebileceğiniz beş yeni saç rengi bu yazıda.





2020 Yazının Favorisi: Küllü Sarı



Küllü sarı 2020 baharının en trend rengi. Geçtiğimiz kış aylarında trend koyu renklerden yana iken bahar ile ibre açık renklere kayıyor ve ilk sırayı küllü sarı alıyor. Güneşin parladığı bu aylara da böyle bir renk yakışırdı. Bu doğal görünümlü sarı, saçlarınıza bahar havası getirecek. Yaşınızı olduğundan daha genç gösterecek bu saç rengi, makyajsız da bakımlı bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak.





Natural Colors Saç Boyası - Açık Küllü Sarı

Natural Colors Saç Boyası - Açık Küllü Sarı





Hasret Bitti: Kızıl Geri Döndü

Kızıl rüzgarı belirli dönemlerde geliyor, hızla esiyor ve geçip gidiyor. Bu bahar o rüzgarı yakalayın. Kızıl tonlarının çarpıcı havasına siz de katılın. Bu bahar en trend olan kızıllar; koyu kızıllarda böğürtlen kızılı, açık kızıllarda ise bakır. İstediğiniz kızıl tonunu seçerken, teninizin rengi ile uyumlu olması gerektiğini hatırlatalım. Kızıl tonlar baş döndürücü güzellikte olsalar da ne yazık ki her kızıl her ten rengi ile uyum sağlamıyor. Bakır, açık ten renklerine giden bir kızıl tonu iken daha koyu olan kızıl renkler, daha koyu tenler ile uyum sağlayabiliyor.





Avon Advance Techniques Kalıcı Krem Saç Boyası

Avon Advance Techniques Kalıcı Krem Saç Boyası







Bir Yaz Makyajı Klasiği Bu Kez Saçlarınızda: Şeftali



Her yaz makyaj önerilerinde muhakkak görürüz ve severek de kullanırız. Yazın hafifliğini yüzümüzde hissettirir: Evet, şeftali tonlarında bahsediyorum. Bu güzel ton, bu kez de saçlarımızda. 2020 baharının saç renkleri arasında şeftali tonları yerini aldı. Üstelik bu senenin saç modeli trendleri arasında olan örgü saça ve çift topuza da çok yakışıyor. Doğru şeftali tonuna ulaşabilmek için önce saçlarınızı beyaza döndürmeniz gerektiğini hatırlatalım ve koyu renk saçları olanları biraz sabıra davet edelim. Çünkü değişim bir anda olsun istesek de saçlarımızı yıpratmaktan kaçınmalıyız.





Cool Kadınların Tercihi: Gümüş

Platin sarı, gri ve beyaz saç trendlerinin takipçisi olanlar için 2020 baharının trendi belli oldu: Gümüş. Bu romantik ve asi saç rengi, size sıra dışı bir hava katacak. Baharın canlı renkleri ile kontrast oluşturan saçlarınız her girdiğiniz ortamda, her sosyal medya paylaşımında sizi ön plana çıkaracak. Peri masallarındaki perileri andıracağınız görüntünüz ile bu bahar ayna karşısından ayrılmak istemeyeceksiniz. Gümüş saçlara ulaşana kadar saçınıza birden fazla kez boya uygulamanız gerekeceği için, saçlarınıza bakım yapmayı ihmal etmeyin.





Neva Color Saç Boyası Seti Gümüş Gri Tonlayıcı

Neva Color Saç Boyası Seti Gümüş Gri Tonlayıcı





Klasik Sevenler İçin Geliyor: Bal Karamel



Bal karamel bu senenin en trend karameli. İddialı görünmeden iddialı olmayı başaran kadınların tercihi karamel, her dönemin etkileyici saç renklerinden biri. Çekici ve doğal bir görünümden yana olanlar bu bahar karamel tonlarının en ışıltılısı olan bal karameli tercih edebilirler. Saçlarınıza doğal bir parlaklık katacak bu saç rengi ile baharın tazeliği saçlarınıza taşınacak.





Sea Color Set Boya Bal Karamel

Sea Color Set Boya Bal Karamel