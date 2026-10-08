Can Yaman imajını baştan aşağı değiştirdi

“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, bir süredir kariyerini yurt dışında sürdürüyor.

İtalya’da yaşamına devam eden ünlü oyuncu, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi.

UZUN SAÇ VE SAKALA VEDA ETTİ

Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla görmeye alıştığımız Can Yaman, görünümünde radikal bir değişikliğe gitti.

Takipçileri oyuncunun değişimine kayıtsız kalmazken, paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi.