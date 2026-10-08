Can Yaman imajını baştan aşağı değiştirdi
Kariyerini bir süredir İtalya’da sürdüren ünlü oyuncu Can Yaman, yıllardır simgesi haline gelen uzun saç ve sakal imajını radikal bir kararla değiştirdi. Saçlarını ve sakalını kestiren yakışıklı oyuncunun yeni tarzı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları "Tanımakta zorlandık" ve "Bambaşka biri olmuş" yorumlarında bulundu.
Elele Online
“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, bir süredir kariyerini yurt dışında sürdürüyor.
İtalya’da yaşamına devam eden ünlü oyuncu, bu kez yeni imajıyla gündeme geldi.
UZUN SAÇ VE SAKALA VEDA ETTİ
Yıllardır uzun saçları ve sakalıyla görmeye alıştığımız Can Yaman, görünümünde radikal bir değişikliğe gitti.
Takipçileri oyuncunun değişimine kayıtsız kalmazken, paylaşımın altına çok sayıda yorum geldi.