Saçlarınız uzun ve her gün ısı işlemi uygulamak istemiyorsanız yapabileceğiniz en etkili ve pratik çözüm elbette dağınık topuz olacaktır. Kadınların en büyük derdi olan saç şekillendirme, dağınık topuz ile tarihe karışıyor.

Saçlarınızın yıpranmadan dağınık bir düzen içerisinde görünmesini istiyorsanız, sakin ama gösterişli bir dağınık topuz modeli tercih edebilirsiniz. Zarafet ve şıklığı ön plana çıkartan dağınık topuz saç modelleri ile uğraşılmadan yakalanmış doğal bir ışıltıya sahip olabilirsiniz. Özellikle özel gecelerde kadınların tercih ettiği dağınık topuz modelleri ile tüm kıyafetler içinde bir uyum sağlamanız mümkün. Modası asla geçmeyen, aksine çok daha farklı şekillerde her sene yeniden moda olan dağınık saç topuzu tüm kuaförlerin hünerlerini sergilediği bir şölene dönüşür.



Dağınık saç topuz modelleri

Kadınların saç boylarının farklılık gösterdiği düşünüldüğünde dağınık topuz modeli çeşitliliği de gündeme gelmiş oluyor. Kısa saç dağınık topuz modelleri sanılanın aksine hiç de anımsanacak kadar az değil. Saça maşa yaparak gerçekleştirilen maşalı dağınık topuz daha çok düğün ve nişan gibi özel günlerde tercih edilirken, örgülü dağınık topuz günlük hayatta rahatlıkla kullanılabiliyor.



Ensede dağınık topuz

Dikdörtgen yüz tipine sahip kadınların tercih ettiği ensede dağınık topuz modelleri ile özel günlerde çok şık görünen saçlara sahip olabilirsiniz. Eğer çene yapınız küçük ise tepeden sıkıca bastırılmış ense topuzu ile yüz şeklinizi çok daha dengede tutabilirsiniz. Ensede dağınık topuz özellikle gelinlerin en sık tercih ettiği saç modellerinden biridir. Ensede dağınık topuz yapıldığında duvak mutlaka topuzun alt kısmından tutturulmalıdır. Böylece çok daha zarif bir görüntü elde edilmiş olur.



Örgülü dağınık topuz modelleri

Hem sade hem de şık bir görüntü sağlayan örgülü dağınık topuz modelleri bir kuğu gibi süzülmek isteyen gelinlerin son yıllardaki en büyük tercihleri arasında yer alıyor. Gelinliğini romantik ve minimal bir tarzda seçen gelinler bu görüntülerini dağınık örgü topuz ile tamamlamayı tercih ediyorlar. Genel olarak kumsal ve kır düğünü gibi açık hava düğünlerinde tercih edilen dağınık örgü topuz hava şartlarından dolayı saçın bozulmasını da önlemesi açısından oldukça etkili. Vintage ve romantik bir tarzı yansıtan örgülü dağınık topuz modelleri saç aksesuarları ile birlikte kullanıldığında göz alıcı bir güzellik ortaya çıkarmaktadır.



Maşalı dağınık topuz modelleri

Saçınızın kuaförden çıkmış gibi görünmesini istiyor fakat bunun için çok büyük bir çaba harcamak istemiyorsanız, maşalı dağınık topuz modelleri ile aradığınız görünüme ulaşabilirsiniz. Yıkayıp kuruttuğunuz saçınızı bir maşa yardımı ile bukleli bir hale dönüştürmelisiniz. Ardından tutam tutam alacağınız saçlarınızı kıvırarak firkete yardımı ile saçınıza tutturmalısınız. Bu işlemi belli bir düzen içinde yapmanıza gerek yok. Sıkı görünmesini istediğiniz bölgeleri belirginleştirerek geri kalan kısımda daha salaş bir görüntü yakalamanız hem şık hem de canlı bir görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır.



Kısa saç dağınık topuz modelleri

Yeni trendlerden olan kısa saç modelleri topuz seven kadınların korkulu rüyası olmaktan çıktı. Saçlarınız kısa diye tek bir modele bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Half bun adı verilen dağınık topuz modeli kısa saçlı kadınların şu sıralar en çok tercih ettiği saç toplama şekillerinden biri haline geldi. Saçın alt ve üst olarak ikiye ayrılıp üst kısmının at kuyruğu yapıldığı bu modelde saç lastik toka etrafına sarılarak tel tokalar ile sabitlenir.



Kısa saç dağınık topuz modellerinden bir diğeri ise dağınık çift topuzdur. Topuzun en tatlı hali olarak adlandırabileceğimiz bu modelde saç ortadan ayrılıp ensede iki tutam oluşturulur. Ardından bu tutamlar burgu haline getirilerek tel tokalar ile sabitlenir. Saçınızın bozulmaması için bol sprey sıkmayı unutmayın.