Saçlar yazın canlılığını kaybediyor, sertleşiyor ve matlaşıyor. Yıpranan saçın ilacı ise nemlendiren ve onaran bir bakım.

UZMAN GÖRÜŞÜ

UĞUR ALEVYILMAZ

SAÇ TASARIMCISI

Yazın saçlar güneş, deniz ve havuzdan dolayı kurur ve matlaşır. Bu dönemde saçlara bakım yapmanın en kolay yolu UV ışınlarından koruyan, nem veren ve renk koruma özelliği olan ürünleri kullanmak. Güneşe çıkmadan önce ve güneşlenme sonrasında mutlaka saçınıza nem verecek ürünler uygulayın. Havuza girerken saçlarınıza koruyucu yağ sürün ve mümkünse bone takın. Havuz ya da denizden çıktıktan sonra mutlaka saçınızı durulayın ki tuzlu kalmasın. Saçlarınız boyalıysa renk koruyucu ürünler kullanın. Banyodan sonra durulanmayan ürünler kullanarak saçın parlaklığını ve nemini koruyun.



EMRE ARICAN

SAÇ TASARIMCISI

Bu yıl değişik renkli saçların dışında doğal taranmış ve doğal renklerdeki saç modelleri revaçta. Az katlı, düz hatlı, omuzlara inen kesimler ön planda. Doğallıktan yanaysanız saç renginizin birkaç ton açığını tercih edebilirsiniz. Doğal tonları tercih etmiyorsanız bej ya da soğuk tonlara boyatabilirsiniz. Doğal topuzların yanı sıra dağınık örgülü topuzlara, önleri örgülü yarım topuzlara ve ıslak modellere bu yaz sıkça rastlayacağız.



