Dyson'dan saçınıza bilimsel dokunuş: Chitosan & Omega

Dyson, yeni saç bakım ürünleriyle şekillendirme öncesi ve sonrası saçınıza bütünsel bir bakım sunuyor. Chitosan™ serisi, elektriklenmeye meydan okuyan özel formülleri sayesinde stillerinizi iki kat daha uzun süre korumanıza yardımcı olurken; Omega™ serisi, silikon içermeyen yoğun besleyiciliğiyle saç tellerine derinlemesine nem, yumuşaklık ve koruma kazandırıyor. Böylece Dyson, saçlarınızı sadece şekillendirmekle kalmayıp, her adımda sağlıklı ve güçlü kalmasını sağlayan bir rutin oluşturuyor."

Dyson Chitosan™ şekillendirme öncesi saç kremi

Saçın doğal hareketini ve parlaklığını korurken; sertleşme, yapışma veya kalıntı olmadan 2 kat daha uzun süreli stiller yaratmak üzere geliştirildi. Gücünü temel içeriği kitosandan alan Dyson Triodetic™ teknolojisi, her saç telini destekleyen esnek, hafif bağlar oluşturarak stilinizi yüksek nemde bile elektriklenmeden koruyor. Farklı saç tiplerine özel olarak dört versiyonu bulunan kremi, gün boyu kalıcı stiller yaratmak için havluyla kuruttuğunuz nemli saçta kullanın.



Dyson Chitosan™ şekillendirme sonrası saç serumu

Tüm saç tipleri için şekillendirilmiş saçlarda kullanılmak üzere geliştirilen ve sertleşme, kırılma veya kalıntı olmadan 2 kat daha kalıcı stiller sağlayan serum, vegan özellikli ve paraben içermiyor. Saça anında nemlenmiş ve parlak bir görünüm kazanmış hissi veren ürün, ısı veya hava ile kurutma sonrasında stillerin sabitlenmesini sağlıyor. Hyaluronik asit içeren formülasyon, yüzde 80'e varan bağıl nemde ağırlık oluşturmayan koruyucu bir kalkan görevi görüyor ve yüzey hasarı belirtilerini onardığı bilinen bir amino asit karışımı içeriyor. Elektriklenmeyi yüzde 50'ye varan oranda azaltıyor.

Dyson Chitosan™ çok amaçlı saç şekillendirme spreyi

Saça son şeklini vermek, iki yıkama arasında saçı canlandırmak veya yeniden şekillendirmek gibi pek çok amaç için tasarlanan sprey; kuru, şekillendirilmiş saçlarda kullanım için geliştirildi. Gücünü temel içeriği olan kitosandan alan Dyson Triodetic™ teknolojisi, her saç telini destekleyen esnek, hafif bağlar oluşturarak stilinizi yüksek nemde bile uzun süre koruyor. Paraben içermeyen formülasyon, yapısal özellikleriyle bilinen bir içerik olan bambu özütü ve kitosanla birlikte çalışarak saçlarınızın 2 kat daha kalıcı olmasını sağlayan hidrolize buğday proteini ile zenginleştirildi.

Dyson Omega™ nemlendirici saç bakım yağı

Silikon içermeyen, yoğunlaştırılmış yağ, saçları yumuşatıyor, pürüzsüzleştiriyor ve daha yumuşak, daha kolay şekillendirilebilir saçlar için koruyucu bir nem bariyeri oluşturuyor.

Dyson Oli7™ karışımı ile kuru, kırılgan ve hassas saçları besliyor ve onarıyor. Biyoteknoloji ile fermente edilmiş yağ kompleksi ile aktive edilerek saçı ağırlaştırmadan besleyicilik sağlıyor. 230°C'ye kadar ısı ve UV koruması sunuyor.

Dyson Omega™ durulanmayan saç bakım spreyi

Saçı besleyen, açılmasını kolaylaştıran, yumuşatan, elektriklenmeyi azaltan, 230°C'ye kadar ısı ve UV koruması sunan, kırılmaları en aza indiren ve nemlendiren 8'i 1 arada çok işlevli saç bakım ürünüdür. Temel içeriği olan Dyson Oli7™ karışımı, silikon içermeyen ve omega bakımından zengin yedi yağı bir araya getirerek saçı besliyor. Fermente yağ kompleksi, saçı ağırlaştırmadan formülasyonlarımızın etkinliğini arttırmak için Oli7™ karışımı ile çalışıyor.

