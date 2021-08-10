Saç rengi seçerken yapılan hatalardan en önemlisi cilt tonuna uygun saç renginin seçilmemesidir. Oysa saç rengi en önemli tamamlayıcı unsurlar arasında yer alır. Esmerlere yakışan saç renkleri ise yaygın kanaatin aksine hiç de az değil. Bu makalede önce esmerler için 5 farklı öneriyi, ardından Elele arşivinden farklı önerileri bulabileceksiniz. Peki, esmerler hangi saç rengini tercih etmeli? Esmerlere hangi saç renkleri yakışır? Hangi tonlar esmerler için daha idealdir? Gelin esmerlere yakışan saç renkleri ve 2021 yılında esmer tenliler için öne çıkan saç rengi önerilerine birlikte göz atalım...

Esmerler için genelde saç renklerini tutturmak veya saç kesimini ayarlamak zor olabilir fakat doğru hamlelerle doğru saç renkleri ve modelleri ile çekiciliğinizi artırabilir ve saçlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Esmerler için 2021 saç modelleri sizler için derledik. Eğer esmerseniz ve size hangi tonlar veya modellerin uygun olduğunu merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

ESMERLERE SAÇ RENGİ ÖNERİLERİ

KOYU KUMRAL SAÇ RENGİ

Esmerlere en yakışan renklerin başında koyu kumral tonları gelir özellikle uzun ve parlak saçlarınız varsa koyu kumral tonlarıyla parlak saçlarını tamamlayabilir ve ünlü Hollywood yıldızları gibi parlayabilirsiniz.

KIZIL TONLARI

Esmer tenlilere bir diğer yakışan renkler arasında kızıl tonları var. Kızıl tonlarını her saç modeliyle uyumayabilir hatta kısa kesimlerle de tamamlayabilirsiniz. Esmerliğinize hava katarken alışagelmiş tonlardan da kurtulacaksınız.

KARAMEL KAHVE TONLARI

Eğer saçlarınızı hafif sarıya döndürmek istiyorsanız fakat ten renginizden emin olamıyorsanız öncelikle koyu saçlarınızın arasına sarılar ve karamel tonları attırabilir ve sizde nasıl duracağını görebilirsiniz. Siyah saçlarınıza karamel tonları çok yakışacaktır. Ayrıca esmer olduğunuz için sıcak tonlarda renkler attırmak hem daha doğal duracak hem de göze çok çarpamayacaktır. Katlı bir kesim ile saçlarınızı karamel tonlarıyla bütünleyebilirsiniz.

KAHVERENGİ

Eğer esmer bir ten renginiz varsa ve yüz hatlarınızı daha fazla ortaya çıkarmak istiyorsanız o zaman kesinlikle kahve tonlarına kaymanızı önerebiliriz. Ayrıca renkli gözlerini ortaya çıkarırken yüzünüze yumuşak bir sıcak hava katacaktır.

ÖRGÜLER

Esmerseniz ve farklı tarzda saç modelleri arıyorsanız örgü modelleri tam sizlere göre. Bu senenin trendi olan örgü saç modelleri uzun saçlara küçük bir dokunuş gibi görünse de çok farklı hava katacaktır.

OMBRE

Eğer esmerim bana ombre gitmez diyorsanız bu fikri tekrar bir düşünün. Soğuk alt tonlu saçınızın ucuna yapacağınız sarı ombreler teninize, saç renginize çok yakışabilir. Ayrıca ten renginizi de olduğundan daha açık renkte gösterir.

ELELE ARŞİVİNDEN ESMERLERE YAKIŞAN SAÇ RENKLERİ

Elele arşivinde ise (2017) esmerlere yakışan saç renkleri için şu öneriler yer alıyor:

Çocukluk dönemi bitmeye yüz tutup da ergenliğe geçiş yaptığımız günlerden itibaren kadın dergilerini elimizden bırakmaz, makyaj malzemelerine ve bakım ürünlerine ilgi duymaya başlarız. Bir kadının şıklığının ve güzelliğinin en önemli tamamlayıcısı saçlarıdır. En sade kıyafet bile bakımlı saçlarla son derece şık ve iddialı görünebilir. Saçlarımızın bakımlı ve en önemlisi temiz olmadığı günlerde ise ne giyersek giyelim, ne kadar makyaj yaparsak yapalım kendimizi güzel hissetmez, dahası hoş ve bakımlı da görünmeyiz. Saç rengini değiştirmek pek çok kadının tutkusudur. Saçını hangi renge boyatacağına karar vermek ise pek kolay değildir. Özellikle de söz konusu kadın esmer tenli ise, cilt tonuna yakışan saç rengini bulması o kadar kolay olmayacaktır.







Aslında esmer ten, şanslı bir ten rengidir. Çünkü esmer ten, cilt kusurlarını diğer ten renkleri kadar belli etmez. Bu ten rengine sahip olan kadınlar hafif bir makyaj ile günlerine devam edebilirler. Ayrıca yaz aylarında güneşte çok fazla kaldıklarında bile beyaz tenlilerin yaşadıkları cilt sorunlarını yoğun olarak yaşamazlar. Doğru saç rengi seçimi, esmer tenli bir kadının cilt avantajını arttırır ve onun daha genç ve bakımlı görünmesini sağlar.

SARININ TONU KONUSUNDA SEÇİCİ OLMALISINIZ

Esmer tenli kadınlar saçlarını sarıya boyayamaz diye bir kural yok. Bununla birlikte sarının tonu konusunda son derece seçici davranmalısınız. Beyaz tenli kadınlara yakışacak olan platin ya da altın sarısı tonları esmer tene yakışmaz, dahası rüküş bir görünüm yaratır. Eğer esmer bir teniniz varsa ve saçlarınızı sarıya boyatmak istiyorsanız papatya sarısı, küllü sarı ya da koyu küllü sarı sizin için uygun olacaktır.

Bununla birlikte sarı saçın oldukça fazla bakım isteyeceğini unutmamalısınız. Saç dipleriniz koyu olarak çıkacağı için mutlaka düzenli olarak dip boya yaptırmalı ve kaşlarınız koyu renkse kaşlarınızın rengini de açtırmalısınız. Ayrıca koyu renk saçların açılması sırasında saçın yanması gibi bir risk de söz konusudur. Bunun için mutlaka alanında uzman ve tecrübeli bir kuaförden hizmet almalı ve saçınızın rengini kademeli olarak açtırmalısınız. Tüm bu kuralları uyguladıktan sonra sarı saçlarınızın keyfini gönlünüzce çıkarabilirsiniz.







Esmer tenliler için saç renkleri araştırması yapıyorsanız, genel olarak içinde koyu tonları barındıran renklere yönelebilirsiniz. Koyu kahve, çikolata kahvesi, kestane, siyah ve mavi siyah esmer tenli kadınlara çok yakışan saç renkleri arasındadır.



Eğer esmer tenliyseniz, yine de daha açık renkli saçlar tercih ediyorsanız bal kahvesi rengini tercih edebilirsiniz. Bu renk özellikle ünlü kadınlar tarafından da büyük bir ilgi ile karşılanıyor. Çünkü bal kahvesi esmer kadınların yüz hatlarını da daha yumuşak gösteriyor. Bu rengi kullanırken saçlarınızın uçlarına doğru hafifçe açılan ombre balyajlar yaptırarak daha da hoş bir renk tonu elde edebilirsiniz. Bu rengi kullanacaksanız saçlarınızda klasik bir kesim tercih edin ki saçınızın tonu daha çok ortaya çıksın. Ayrıca bu rengi kullandığınızda yorgun bir görünüme sahip olmamak için evden çıkmadan önce hafif bir makyaj yapmayı ihmal etmeyin.

KIZIL KAHVERENGİ

Kızıl kahverengi de esmer tenli kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen saç tonları arasındadır. İddialı ve göz alıcı bir görünüm için bu saç rengi idealdir. Özellikle kahverengi ya da ela rengi gözlere sahipseniz, bu rengi oldukça güzel bir şekilde taşıyacağınızdan emin olabilirsiniz. Kızıl kahve, esmer tenli kadınların daha canlı ve çekici görünmesini sağlar. Ela gözlü kadınların ise göz rengini ortaya çıkarır. Bu rengin ışıltılı tonlarını tercih etmelisiniz. Mat tonlar saçlarınızın cansız, yüzünüzün ise yorgun ve bakımsız görünmesine neden olabilir.







Esmer cildin tonu her kadına göre değişiklik gösterir. Her esmer kadına yakışan saç rengi aynı olmayacaktır. Bununla ilgili Rihanna örneğini verebiliriz. Normalde esmerlerin kızıl ya da kırmızı saç kullanmaları tavsiye edilmez. Bu tonlar esmer kadınları rüküş göstermeye elverişlidir. Oysaki Rihanna’nın bir dönem kullandığı kıpkırmızı saçları, ten rengine çok yakışmış ve onu oldukça çekici göstermişti. Böyle bir renk tercih edecekseniz mutlaka canlı renklerde makyaj yapmalısınız. Ayrıca bu rengin bakımının zor olduğunu unutmamalısınız. Kırmızı saçlar mat göründüğü zaman hoş bir görünüm ortaya çıkmaz. Eğer kırmızı tonlarında saçlar istiyorsanız sık sık kuaföre gitmeli, saç bakımını ihmal etmemeli, düzenli olarak saçınızın uçlarını kestirerek canlı saçlara sahip olmalısınız.

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