AVON’un Advance Techniques Serisi; yenilenen içeriği ve formülüyle, saçları güçlendiriyor ve canlılık kazandırmak için pek çok çözüm önerisi sunuyor.

Seride farklı saç tiplerinin farklı problemlerini gidermek üzere geliştirilmiş özel ürünler bulunuyor. Burcu Esmersoy’un favorisi olan Supreme Oils serisi, Macadamia, Kamelya, Badem, Üzüm Çekirdeği ve Marula’dan oluşan 5 değerli doğal yağı içeriyor; normal ve kuru saç tiplerini besleyip güçlendiriyor. Burcu Esmersoy’un komple bakım için tavsiye ettiği Multi Shine Teknolojisi içeren Kuru Saç Ucu Onarıcı Serum ise elmasların gücünden ve parlaklığından esinlenilen teknolojisi ile yıpranmış saç uçlarını düzgünleştiriyor.

AVON Advance Techniques serisi ürünleri, saçlara güç, canlılık ve ışıltı kazandırmak için pek çok çözüm önerisi sunuyor. Kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına çözüm üretmek adına ambalaj tasarımı ve içeriğiyle yenilenen seri, günlük yaşamda çevre etkilerine maruz kalarak yıpranan saçların en büyük yardımcısı.





AVON Advance Techniques serisinin Ultimate Volume ürünleri kolajen içeren formülüyle saçlara olağanüstü bir hacim kazandırıyor. Keratin Power Teknolojisi içeren Instant Repair 7 serisi ise yıpranmış saçları derinlemesine onarıyor. Multi Shine Teknolojisi ile geliştirilmiş Daily Shine serisi saçlarınızı göz alıcı bir parlaklığa kavuşturuyor. Argan içerikli 360 Nourishment serisi saçları kökten uca besliyor. Argan Yağı, Provitamin B5 ve E Vitamini içeren seri ile saçlar ipeksi bir yumuşaklığa ve canlılığa kavuşuyor.







