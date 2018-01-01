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Simler, pullar, ışıltılar… Bu sezon güzellik trendleri göz kamaştırıyor. New York, Londra, Milano ve Paris moda haftaları, 2018 İlkbahar/Yaz güzellik dünyasını şekillendirecek en yeni trendler için bir kez daha radarımızda.