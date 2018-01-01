Pixie kesim
Bugüne kadar saçlarınızı kısacık kestirmek isteyip de bir türlü cesaret edemediyseniz, şimdi tam zamanı. Bu sezon saçlar kısalıyor; özellikle Moschino, Tom Ford ve Giorgio Armani’nin defilesinde karşımıza çıkan pixie kesimle şık, özgür, modern ve trendi olmanın tadını çıkarın.
Cesur duruş
Dört büyük moda haftasındaki şovlarda tarzlarıyla fark yaratan makyaj uzmanlarının en büyük takıntısı ışıltıydı. Topshop, Undercover ve Jeremy Scott’ın defilelerinde de sıkça rastlayabileceğiniz gibi göz kapaklarını süsleyen sticker’lar ve farlar resmen göz kamaştırdı. Hadi biraz cesaret, siz de denemelisiniz.
Perçemlerin gücü
Tom Ford, Fendi, Giorgio Armani, Moschino ve Prada’nın defilelerinde sıkça kullanıldı. Çocukken eline makası alıp kakül denemeleri yapan ve başarısız perçemlerle olayı tamamlayanlardansanız şimdi sizin zamanınız; çünkü kısalı, uzunlu gelişigüzel kesilmiş perçemlerin zamanı şimdi.