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Doğal ve muhteşem bukleler, saçları hem havalı hem de hacimli gösteriyor. Tabii o buklelerin gün boyu bozulmadan kalabilmesi büyük önem taşıyor. Saçlarınızda istediğiniz dalgayı yaratabilmek için şekillendiricilerden faydalanabilirsiniz.