Yazı: Deran Çetinsaraç
Saçlarda büyük bukle yaratmanın en hızlı ve kolay yolu saç maşaları ancak fazla ısının saçlara zarar vereceğini unutmamak gerekiyor. Bu zararı en aza indirmek için mutlaka saç koruyucu spreylerden kullanmalısınız; saçınızın da maşadan önce kuru olmasına dikkat edin. Yüksek ısılarda çalışabilen bu maşaları en fazla 40 saniye saçta tutmak gerekiyor. Buklelerin düzgün olması için saçın uç kısmından maşaya sarmaya başlayın. Sık maşa yapıyorsanız saçınıza mutlaka ara bakımlar yapmayı ihmal etmeyin. Eğer ısı gözünüzü korkutuyorsa saç kurutma makinesinin ucuna takılan vigolar hayat kurtarıcıdır. Sabahları duştan sonra saçınızın nemini aldıktan sonra bukle belirginleştirici köpük veya jöle sürün. Sonra da vigo kullanarak saçlarınızı kurutun.
* Formsante dergisinden alınmıştır.
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