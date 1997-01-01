İnce telli saçların güçsüz olmasının nedeni protein bakımından zayıf olması.

Yazı: Gülru İncu



Protein, hacimli ve verilen şekli uzun süre koruyabilen güçlü saçlara sahip olmak için büyük önem taşıyor. Saçlara hacim verirken yağlandırmayan ve ağırlaştırmayan bakım ürünlerini tercih edin.



• İnce telli saçların beslenmesi için kökten uca koruyucu bakım yaparken hacim kazanmasına yardımcı oluyor. Güçlü saç gelişimini destekliyor. Islak ya da kuru saça uygulayabilirsiniz. Ayrıca durulamaya gerek yok.





Klorane Keten Lifi Ekstreli Hacim Veren Saç Bakım Spreyi 49 TL



• Vichy’nin saç grubu ailesi Dercos, yeni Densi-Solutions serisiyle ince telli saçlara yepyeni bir çözüm getiriyor. Serideki her ürün saç teli, saç kökü ve saç uçlarında üç boyutlu bir yenilenme sunuyor. İçeriğinde bulunan Stemoxydine ile cilt bakımından aşina olduğumuz güçlü bir içerik olan resveratrol ilk defa bir saç bakım serisinde kullanılıyor.





Vichy Dercos Densi-Solutions Saç Bakım Serumu 90 TL



• Bu ekstra hassas şampuan aloe vera, organik saf lavanta, bitkisel gliserin ve balın sinerjik karışımından oluşuyor. Saç tellerinin kalınlaşmasını ve güçlenmesini sağlıyor.





Le Chateau Du Bouis Extra Gentle Saç Güçlendirici Şampuan 120 TL



• John Frieda, yeni hacim serisi Luxurious Volume Core Restore ile ince telli saçlarda kalıcı bir dönüşüm vadediyor. Bu seri, saçın güçlü, dolgun ve yumuşak olmasına yardımcı oluyor.





John Frieda Luxurious Volume Core Restore Protein Şampuanı 42.50 TL