İpek gibi saçlar

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Saçlarınızın bakımlı ve parlak görünmesi için bunlara dikkat!

Yıka ve çık devri geride kaldı... Artık bakımlı, parlak ve dış etkilere dayanıklı saçlara kavuşmak için biraz çabalama zamanı!



Saç tipinize uygun ürün seçin

Kuru, boyalı, ince telli... Saç tipinize göre ürün kullanmadığınız sürece bakımlı saçlara kavuşamazsınız. Parlak ve dayanıklı saçlara kavuşabilmenin tek yolu bu. İyi saç ürünü pahalı değil, saç tipinize uygun olandır unutmayın.



Saç uçlarınızı düzelttirin

Saçlarınızdaki kırıklardan kurtulmanız şart. 6-8 haftada bir kuaförünüzü ziyaret etmeniz şart. Saçınızı uzatıyor olsanız bile saç uçlarınızdan düzenli olarak kırıkları aldırmanız gerekiyor.



Şampuan, her zaman iyi değildir

Saçlarınızı sadece kirli olduğunda şampuanlayın. İnanılanın tersine, şampuan kullanmak saçları yıpratır. Kullanmayarak, daha uzun süre yağsız saçlarla dolaşırsınız. Tabii bu hergün duş almanıza engel değil...



Profesyonel bakım şart!

Evet, mutfaktan gelen formüller de bazen işe yarıyor ama kozmetik ürünlerden bu denli korkmanıza gerek yok. Milyonlarca deneyden sonra piyasaya sunulduklarını unutmayın ve onlardan destek alın.



Rengi kadar, sağlığı da önemli...

Markete girdiğinizde onlarca çeşit saç boyasıyla karşılaşıyorsunuz. Genelde de fiyatına bakarak seçim yapıyorsunuz. Saçlarınız zarar gördüğünde tekrar sağlıklı görünebilmeleri için harcayacağınız parayı da göz önünde bulundurun. En az katkı maddesi içeren, doğal formüllü boyalar kullanmak çok daha doğru olacak.



Değişiklikten korkmayın

Kadınlar canları sıkkın olmadığı sürece saçlarında değişiklik yapmaktan genelde çekiniyor. Ama saçlarınıza katlar verdirmek, birkaç balyaj attırmak ya da kahkul kestirmek radikal değişikler değil. Sadece kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak küçük numaralar...



Tarak seçimine dikkat

Büyük dişli taraklar saçlarınıza daha az zarar verir. Ayrıca saçlarınızı kuruyken taramak da doğru değil. En azından nemli olmalarını sağlayın.



