Sağlıklı ve güzel saçlar hepimizin rüyası!

Ne yaparsak yapalım eğer onlar sağlıklı ve güzel değilse hiçbir kadın kendini iyi hissetmez. Kırılmış uçlar, rengi akmış boyalar, güçsüz ve zayıf saçlar hepimizin her yaşta kabusu. İyi kesilmiş, doğal halinde bile güzel duran saçlarsa hepimizin rüyası! Saçlarımız hatta cildimizin tüm hücreleri belirli frekanslarla dökülüyor. Cilt hücrelerimiz 28-45 gün gibi bir ortalamayla dökülürken, her gün döküldüğünü gördüğünüz saçlarınızın döngüsü ise ortalama 4-6 yıl. Yani bu onlara çok daha iyi bakmanız gerektiği anlamına geliyor.



Yatarken saçlarınızı çok sıkı toplamayın.

Saç bakımlarınızı düzenli olarak yapın.

Saç derisindeki kan dolaşımının hızlanması için saçlarınızı düzenli olarak tarayın.

Eğer ısı işlemi yapılacaksa mutlaka ısıdan koruyacak ürünler kullanın.

Saçlarınızın uçlarını altı ayda bir kestirin.

Protein ağırlıklı bir diyet yağ yakımını hızlandırıp, kilo vermenize yardımcı olacağı gibi saçlarınızın da daha güçlü olmasını sağlar.

Eğer kuru saçlara sahipseniz saçınızı çok sıcak suyla yıkamayın.

İnce telli saçlarınızı daha hacimli göstermek için kafanızı öne doğru eğerek kurutun.

Saçlarınızı banyoda son durulama suyu olarak elma sirkesiyle yıkarsanız çok daha parlak bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Yaz aylarında güneşin saçlarınızı kurutmasınız istemiyorsanız sahil çantanıza nemlendirici bir serum ekleyin ve gün içinde birkaç kere uygulayın.

Boyanızın sürekli akmasından ve saç renginizin turunculaşmasından şikayet ediyorsanız boyalı saçlar için üretilen ya da ‘mavi şampuan’ olarak bilenen ürünleri deneyin. Mavi şampuanı internetten ya da kuaförünüzden temin edebilirsiniz.

Saçlarınızı yıkadıktan sonra geniş dişli bir tarak ile tarayın. Diğer taraklar saçlarınızın hasar görmesine neden olur.

Uyurken pamuk kılıflı yastıklar yerine, ipek ya da saten olanları tercih edin. Pamuk kılıf saçınızın nemini çalar ve saç tellerinizin kırılmasına neden olur.

Her duşta saç diplerinize masaj yapın. Masaj kan akışını hızlandırır ve saçların hızlı uzamasını sağlar.

Saçlarınızı topladığınızda yanlardaki açıklıktan hoşlanmıyorsanız, derinize saçınızla aynı renkte far uygulayın. Çok daha dolgun görünümlü saçlara sahip olacaksınız.

Dipten birkaç tane çıkan beyazınız varsa ve kuaföre gidecek vaktiniz yoksa acil durumlarda onları rimelle boyayın!

Havuza girmeden önce saçlarınızı ıslatıp, klorlu suyu emmesinin önüne geçin. Ve havuzdan çıkar çıkmaz saçınızı yıkayın.