Erkeklerin yaşadığı bir problem olarak görülse de aslında saç dökülmesi pek çok kadının hayatını olumsuz etkiliyor. Yenilenen teknolojisiyle saç ekimi bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Saç dökülmesinin en yaygın sebepleri arasında yaşlanma, genetik ve hormonlardaki değişiklikler yer alıyor. Bunun yanı sıra kozmetik işlemler, bazı tıbbi durumlar ve ilaç kullanımı da genel olarak saç dökülmesini hızlandırabiliyor. Kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi, androjen hormonu olan testosteronun vücutta 5-Alfa Redüktaz adıyla bilinen bir enzim aracılığı ile Dihidrotestosterona (DHT) dönüşmesidir. Genetik olarak programlanan bu hormonların saç köklerine sinyal gönderip saçların güçsüzleşmesine ve seyrekleşmesine neden olduğunu ifade eden belirten Dr. Esin Eğilmez Morkoç, saç ekimiyle ilgili soruları yanıtladı.

Saç ekimiyle ilgili bilinmesi gerekenler neler?

Saç ekimi işlemi; alanında uzman bir cerrahın kafa derisinde, yüzde ve vücutta saç seyrekliği ya da saç dökülmesi olan alanları saçlı hale getirdiği cerrahi bir prosedür. Cerrah ekilecek saçları genellikle kafa derisinin arka bölgesinden ya da yanlardan alarak saç dökülmesinin yaygın olarak yaşandığı tepe bölgesine yerleştiriyor. Bunun dışında vücudun diğer kısımlarından da (göğüs kılları gibi) saç kökü transfer edilebiliyor. Saç ekimi işlemi, genellikle lokal anestezi altında tam teşekküllü bir sağlık merkezinde gerçekleştirilmeli. Araştırmalara göre, kelliğin (alopesi) ana sebebi genellikle kişinin sahip olduğu genetik özellikler olarak kabul ediliyor. Geriye kalan vakalar diyet, stres, hastalık ve ilaçlar gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor. İki tip nakil prosedürü bulunuyor: Slipgreft’ler ve mikro greft’ler. Slip greft’ler, greft başına dört ila altı kıl içerebilir. Mikro greft’ler, gerekli kapsama alanına bağlı olarak greft başına bir ya da iki kıl içeriyor. Saç ekimi yaptırmak, görünümünüzü iyileştireceği için kendinize olan güveninizi artırabiliyor.

Saç ekimi için uygun adaylar:

• Erkek tipi kellik sorunu olan erkekler

• Erkek tipi kellik sorunu olan kadınlar

• Saç seyrekliği olan kadınlar

• Yanık veya kafa derisi yaralanmasından dolayı belirli bir miktar saç kaybetmiş olanlar

Tıraşsız/saç kısaltmadan saç ekimi yapılabilir mi?

Saç kısaltmadan saç ekimi yapılabiliyor. Kısaltmadan yapılan saç ekiminde doktorun uzmanlığı ve tecrübesi önem taşıyor.

Saç ekimi sonrasında iz kalıyor mu?

FUE yöntemi ile alınmış saç köklerinin yerleri, 0,6 mikronluk gözle seçilemeyen bir sıyrık bırakıyor. Doğru uygulanmış bir teknik ile verici alanda seyreklik ve alınmış dokudan kalacak bir yara izi görünmüyor.

Saç ekimi sonucu neden herkeste doğal görünmüyor ?

Saç kökü doğru açıda yerleştirilmemişse ve doğru biçimde dağıtılmamışsa sonuç doğallıktan uzak oluyor. Özellikle çok seyrek ve düzenli dizilmiş ekimler çim adam görüntüsü veriyor.

Sakal ve göğüsten kıl nakli yapılabiliyor mu?

Sakal ömür boyu dayanıklı kıl olup, saç arasında sıklaştırma ve örtücülüğü artırmaya yönelik kullanılabiliyor. Vücut kılı daha ince ve kıvırcık olduğu için ikinci tercih sebebi.

Beyaz saçlardan ekim yapılabiliyor mu?

Beyaz saçlar diğer saçlara göre daha dayanıklı. Yıkandığında çıkan bir boya kullanılarak saç ekimi gerçekleştirilebiliyor.