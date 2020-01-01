Kérastase yeni Chronologiste serisi ile zamanın saç ve saç derisinde gösterdiği 6 etkinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Chronologiste serisi, canlandırma ve yenilenme etkisi için her zaman rakipsiz çözümlerden biriydi. Kérastase, bir kez daha üst düzey teknolojiyi ve lüks duyulara hitap eden eşsiz içerikleri bir araya getirerek, saçları baştan uca yenileyen ve canlandıran bakım etkisini sunuyor. Özel kokularla harmanlanmış formülü ile yeni Chronologiste serisi kadınlara bugün, yarın ve sonsuza kadar mümkün olan en güzel ve canlı saçlara sahip olabilmeleri için cezbedici bir deneyim vaat ediliyor.



Kérastase, zamanın saç ve saç derisi üzerindeki etkisini ilk kez kuruluk, hassaslık, matlık, cansızlık, kolay kırılma ve incelme olarak 6 maddede belirliyor. Yeni Chronologiste serisi içerdiği Hyaluronik Asit, E vitamini ve Abyssine gibi gençleştirici etkili bileşenleri ile saç ve saç derisinde yenilenme sağlıyor ve aynı zamanda olumsuz etkilere karşı savaş açıyor. Serinin çay gülü, şakayık, manolya gibi taze çiçek notalarıyla geliştirilmiş formülü ise tüm bu deneyimi daha cezbedici bir hale getiriyor.









YENİ CHRONOLOGISTE SAÇ VE SAÇ DERİSİ GÖRÜNÜMÜNÜ YENİLEYİCİ BAKIM

Yeni Chronologiste serisi içerisinde, arındırıcı ve gençleştirici etkili Pre-Cleanse Régénérant şampuanlama öncesi ön bakım, temizleyici ve yenileyici etkili Bain Régénérant şampuan, tedavi etkili Masque Intense Régénérant maske, harekete geçirici Serum Universel saç serumu, ısıdan koruyucu Thermique Régénérant krem ve ritüeli tamamlamak için hazırlanmış Huile De Parfum koku olmak üzere toplam 6 ürün yer alıyor.