Chronologiste serisi, canlandırma ve yenilenme etkisi için her zaman rakipsiz çözümlerden biriydi. Kérastase, bir kez daha üst düzey teknolojiyi ve lüks duyulara hitap eden eşsiz içerikleri bir araya getirerek, saçları baştan uca yenileyen ve canlandıran bakım etkisini sunuyor. Özel kokularla harmanlanmış formülü ile yeni Chronologiste serisi kadınlara bugün, yarın ve sonsuza kadar mümkün olan en güzel ve canlı saçlara sahip olabilmeleri için cezbedici bir deneyim vaat ediliyor.
Kérastase, zamanın saç ve saç derisi üzerindeki etkisini ilk kez kuruluk, hassaslık, matlık, cansızlık, kolay kırılma ve incelme olarak 6 maddede belirliyor. Yeni Chronologiste serisi içerdiği Hyaluronik Asit, E vitamini ve Abyssine gibi gençleştirici etkili bileşenleri ile saç ve saç derisinde yenilenme sağlıyor ve aynı zamanda olumsuz etkilere karşı savaş açıyor. Serinin çay gülü, şakayık, manolya gibi taze çiçek notalarıyla geliştirilmiş formülü ise tüm bu deneyimi daha cezbedici bir hale getiriyor.