Solgun, mat zor şekil alan saçlara sahipseniz ve kestirmek istemiyorsanız bunun çaresi: Keratin! Keratin bakımını sık sık duyuyor ama detaylarını bilmiyorsanız sizi şöyle alalım...

Öncelikle "keratin nedir" sorusunu yanıtlayarak başlayalım bu saç iksirini anlatmaya... Keratin, hücrelerde bulunan, lifli yapıda bir protein grubudur. Yapısal olarak sağlam ve suda çözünmeyen keratin; tırnak, boynuz, saç ve kıl gibi üst deri üzerinde bulunan yapıları oluşturur. Saç bakımının olmazsa olmaz bakım ürünüdür; deri, yün, ipek gibi kumaşlarda da bulunarak nerdeyse tüm hayatımızın içinde yerini sağlamlaştırır.



Keratin bakımının faydaları nelerdir?

Saçlar mevsim değişikliğine, uyguladığımız ısıl işlemlere, boya ve renk açma işlemlerine, kullandığımız şekillendirici spreyler, kremler gibi bir çok yıpratıcı etkene maruz kalır ve dolayısıyla güçsüzleşir ve yıpranırlar üstelik beslenme biçimimizin düzensizliği veya sağlıksız beslenme de saçın güçsüzleşmesine ve saçtaki keratinin kaybolmasına neden olur. İşte bahsedilen etkenlerden en az biri sebebiyle saçınız güçsüzleşmiş, yıpranmış ve solmuş ise bu noktada imdadınıza keratin bakımı yetişiyor. Keratin bakım saç tellerini bir koruma kalkanı gibi sararak dış etkenlere karşı koruma sağlar. Güçlenen saç teli, dış etkenlerden daha az etkilenir.



Hangi saçlar keratine ihtiyaç duyar?

Saç telleriniz incelmiş ise veya gittikçe inceldiğini fark ediyorsanız, saçlarınız daha mat ve rengini kaybetmişse, çok miktarda saçınız dökülüyorsa ve hatta öbek öbek kopmalar oluyorsa ve sert, taraması zor, şekillendirmesi çok daha zorsa saçınızın bu bakıma ihtiyacı var demektir.



Keratin maskesi nasıl yapılır?

Yıpranmış saçlarınızı onarıp, eski güçlü ve canlı haline getirecek bu bakımı yapmak sanıldığı kadar zor bir işlem değil. Son zamanlarda kuaförlerinizden veya çevrenizden sık sık duyduğunuz keratin bakımını, kuaförlerde, saç bakım merkezlerinde yaptırabilir veya evinizde kozmetik ürünleriyle ya da aktardan alacağınız keratin ürünleriyle kendiniz de yapabilirsiniz. Öncelikle bir çok markanın keratin maskesi, bakım kremi, bakım setleri mevcut o yüzden dikkat edilmesi gereken nokta silikon içerikle şişirilmemiş ürünleri tercih etmeniz. Evinizde kendi uygulayacağınız üründe satın almadan önce içeriğini incelemenizin yanı sıra eğer bu bakımı kuaförde yaptıracaksanız, kuaförünüzün de hangi ürünleri kullandığına ve içeriğine dikkat etmelisiniz. Keratin bakımı yaptırmadan önce saçlar özel bir şampuanla yıkanır, bu şampuan saç derisindeki pulları, kepeği vs. temizler. Bu şampuan bir süre saçta bekletildikten sonra yıkanır daha sonra bakım ürünü tutam tutam saça uygulanır. Ürünün saç derisine uygulanıp uygulanmaması bir değişiklik yaratmayacağından önemli bir nokta değildir. Ürün, 15-20 dakika arası saçta bekletilir, tavsiye edilen çok yüksek ısılar olmamak koşuluyla fön makinesi, klimazon gibi ısı veren makinalarla saçın ürünü emmesi için destek verilmesi. Ardından saç yıkanıp kurutulur ve fön makinesi veya düzleştirici gibi bir makineyle saça bir kat fön çekilir. Bakım bittiğinde saçlarınızdaki keratin yükselmesi ve değişiklik gözle görünür biçimde olur ve saçlarınıza müthiş bir parlaklık gelir. Bu bakımı belirli periyodlarla saçınıza uygulamanız saç yapınızdaki proteinlerin sürekliliği açısından faydalı olur.



Keratin bakımından sonra neler yapılmalı?

Keratin bakımının en önemli kısımlarından biri de bakımı yaptırdıktan sonra yapılacaklar ve yapılmaması gerekenler. Bakımınızın etkisini kaybetmemek ve uzun süre devam etmesini sağlamak için bazı kurallara uyulması gerekiyor. Öncelikle bakım yapıldıktan sonra saçlarınızı 48 ile 72 saat boyunca yıkamamalısınız. Terlemeye sebep olacak faaliyetlerden uzak durmalı ve saçınız ıslanırsa veya nemlenirse fön makinesi veya düzleştirici ile hemen kurutmalısınız. Önemli olan nokta saçınızın kendi kendine kurumasını beklememek, bu bakımı yaptırdıktan sonra her saç yıkamanızın sonunda saçlarınızı fön makinasıyla kurutmalısınız. Saçlarınızı sıkı sıkı bağlamamalı, sert tokalarla veya saç bantlarıyla sıkıştırmamalısınız. Saçlarınızı kulağınızın arkasında tutmamalı ve yapıldığı 2 gün süresince mümkün olduğu kadar düz tutmalısınız. Saçın yüzeyini aşındırmaması ve dış yüzeyine zarar vermemesi sebebiyle özellikle sülfatsız ve köpüksüz şampuanlar kullanmalı. Saçı bol kimyasal içerikli şampuanlarla köpürtmek yerine doğal sülfatsız, krem şampuanlarla masaj yapmalı ve yine bu kimyasalları bulunduran saç şekillendirici ürünlerden uzak durulmalı. Bakım yaptırdıktan sonra, keratin içerikli şampuan ve kremlerden de uzak durulmalı çünkü fazlası saçı ağırlaştıracaktır.