10 adımda kılçık saç örgüsü yapmanın püf noktaları...

1. Kılçık örgü modelini yapmaya saçlarınızı tarayarak başlayın.

2. Saçlarınızı ince lastik bir tokayla alttan atkuyruğu yapın.

3. Lastiğin üst kısmındaki saçlarınızı ikiye ayırın ve atkuyruğunu içinden geçirin. Sonra da lastiği sıkın. Böylece lastik kısmındaki saçlarınız içe doğru kıvrılacak.

4. Atkuyruğu yaptığınız saçlarınızı ikiye ayırın ve kılçık örgü yapmaya başlayın.

5. Sağ taraftaki büyük parçanın en dışta kalan kısmından küçük bir tutam alın, ön kısımdan ortaya doğru getirin ve sol taraftaki büyük parçayla birleştirin.

6. Ardından sol taraftaki parçanın en dış kısmından bir tutam alın, onu da ön kısımdan ortaya getirerek sağdaki büyük parçayla birleştirin.

7. Bu işlemi saçlarınızın uç kısmına gelene kadar tekrar edin.

8. Örgü tamamlanınca ucuna minik bir lastik takın ve örgüyü orta kısmından gevşetin.

9. Daha sonra ilk taktığınız lastiği makasla dikkatlice kesin.

10. Saçınıza sprey sıkarak örgünüzün daha uzun süre dayanmasını sağlayabilirsiniz.

*Heygirl dergisinden alınmıştır.

