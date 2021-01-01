Saçlarınız muhtemelen şu an kendi haline bırakılmış ya da
dağınık topuzla sizi rahatsız etmeyecek şekilde tutturulmuş olabilir ama şimdi
kendinize bir “güzellik” yapmak için en doğru zaman! Üstelik kendinizle
ilgilenirken iyi hissedeceğinizi de biliyorsunuz. Bu kış için saçlarınızla
ilgili planlarınızı genişletmek isterseniz, önce bizim önerilerimizden ilham
almalısınız.
Retro volümler
Fotoğraf: brycescarlett
Saçlarınızı dağınık bırakmak özensiz olmak anlamına
gelmiyor. Retro dalgalar için saçlarınızı hafifçe maşalayıp dağıtın ve ardından
sabitleyin. Biraz Brigitte Bardot ilhamıyla taç takabilirsiniz.
Klipsli tokalar
Fotoğraf: palomija
Biraz nostaljiye kim hayır diyebilir ki? Saçlarınızı yarım toplayıp klipsli tokayla tutturun! Yüzünüzü ortaya çıkaracak bu saç modeline eşlik edecek en iyi aksesuar küpe ve şık bir makyaj olabilir.
İnci tokalar
Fotoğraf: justinemarjan
Romantiklerin en sevdiği taşlardan biri olan saçlar en güzel haline saçların arasında kavuşuyor. Tek yapmanız gereken gevşek bağladığınız örgülerinizin arasına inci tokalar yerleştirmek.
Süslü örgüler