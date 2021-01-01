Bu kış hayal ettiğimiz kış partileri, yeni yıl kutlamaları ya da eğlenceli ev buluşmaları olmadan geçecek diye sizin modunuz düşmek zorunda değil! Kışa özel saç stilleriyle muhteşem hissedebilirsiniz!

Saçlarınız muhtemelen şu an kendi haline bırakılmış ya da dağınık topuzla sizi rahatsız etmeyecek şekilde tutturulmuş olabilir ama şimdi kendinize bir “güzellik” yapmak için en doğru zaman! Üstelik kendinizle ilgilenirken iyi hissedeceğinizi de biliyorsunuz. Bu kış için saçlarınızla ilgili planlarınızı genişletmek isterseniz, önce bizim önerilerimizden ilham almalısınız.

Retro volümler



Fotoğraf: brycescarlett

Saçlarınızı dağınık bırakmak özensiz olmak anlamına gelmiyor. Retro dalgalar için saçlarınızı hafifçe maşalayıp dağıtın ve ardından sabitleyin. Biraz Brigitte Bardot ilhamıyla taç takabilirsiniz.

Klipsli tokalar



Fotoğraf: palomija

Biraz nostaljiye kim hayır diyebilir ki? Saçlarınızı yarım toplayıp klipsli tokayla tutturun! Yüzünüzü ortaya çıkaracak bu saç modeline eşlik edecek en iyi aksesuar küpe ve şık bir makyaj olabilir.

İnci tokalar



Fotoğraf: justinemarjan



Romantiklerin en sevdiği taşlardan biri olan saçlar en güzel haline saçların arasında kavuşuyor. Tek yapmanız gereken gevşek bağladığınız örgülerinizin arasına inci tokalar yerleştirmek.

Süslü örgüler