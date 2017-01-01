Saçı ile oynamayı seven, kendini her gün farklı bir havaya bürümek isteyen kısa saç örgü modelleri ile yepyeni fikirler...

Kadınların uzun saç tutkusunun sizce en büyük sebebi nedir? Saçları kırıklarla dolu olsa dahi kesmeye kıyamayan kadınların bu konudaki en büyük çekinceleri, hiç kuşkusuz ki saçlarına vermek istedikleri şekilleri veremeyecekleri düşüncesidir. Oysa kısa saçlara sahip kadınlar için de artık birçok farklı saç modeli yapma imkanı var. Uzun saçlı kadınların her modeli rahatlıkla deneyebilmesi fakat kısa saçlara sahip kadınların sadece düz fön ya da sprey ile yetinmesi elbette bizim için de adil bir sonuç değil.



Kısa saç örgü modelleri ve yapılışları

Saçlarınızı özgürce kullanmayı seviyor fakat zaman zaman farklı örgü modelleri ile yatıştırmak istiyorsanız kısa saç örgü modelleri ile bu arzunuza rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çok tarz ve muhteşem bir görüntünün anahtarı olan örgü modelleri ile siz de kendinize en çok yakışan görünüme ulaşma imkanı bulacaksınız.



İkili boksör örgü

Kısa saçlara en çok yakışan modellerden biri olan ikili boksör örgü ile spor tarzınızı güçlendirebileceksiniz. Bob ya da uzun bob kesim saçların rahatlıkla tercih edebileceği bu örgü modeli ile gösterişten uzak, sade fakat iddialı bir duruş sergileyebilirsiniz. Saçlarınızı ortadan ikiye ayırarak işleme başlayın. Tepe noktasından aşağıya kadar önce bir tarafı sonra diğeri tarafı örün ve tokalar yardımı ile saçınızı bağlayın. Saçlarınızın aralarından çıkan küçük saçları saç spreyi yardımı ile sabitleyebilirsiniz. Eğer çok daha salaş bir görüntüye ulaşmak istiyorsanız saçlarınızın önünden birkaç tutam saç bırakmayı unutmayın.



Yanlardan yarım örgü

Kısa saçlı kadınların en sevdiği modellerden biri de yarım saç toplamadır. Bu tarzı kısa saç örgü modelleri arasında yer alan yanlardan yarım örgü modeli ile birleştirdiğinizde ise ortaya şahane bir sonuç çıkacağından emin olabilirsiniz. Saçlarınızın iki yanından birer tutam saç ayırarak arkaya doğru örün. Bir taç edası ile geriye doğru ördüğünüz saçları arkada birleştirin. Birleştirdiğiniz noktayı da birlikte örün. Birleşme noktasında bir toka görüntüsünün olması çok daha güzel bir duruşa olanak sağlayacaktır. Saçlarınızın çok daha havalı ve hacimli görünmesi için altta kalan saçlarınızı saç köpüğü yardımı ile dalgalı bir hale getirebilirsiniz.



Balıksırtı örgü

Balıksırtı örgüsünün sadece uzun saçlara has olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kısa saçlı kadınların da severek kullanabileceği balıksırtı örgü, yapıldıkça el alışkanlığı kazanılabilecek modeller arasında yer alıyor. Eğer bu modelin çok daha iddialı bir hal almasını istiyorsanız tek tarafı örebilirsiniz. Saçınızı ortadan ikiye ayırın. Tek bir taraftaki saçları da kendi içlerinde ikiye ayırın. Ayırdığınız iki ayrı tutamı ayrı ayrı balıksırtı modeli ile örün. Saçınızın örülmeyen tarafını ise saç köpüğü ile hareketlendirin. Kısa saç örgü modelleri arasında en çok ses getirenlerden biri elbette bu saç olacak.



Saç dövmeli örgü

Kısa saç örgü modelleri kolay değil gibi görünse de aksine hem kolay hem de kısa sürede yapılabilmeleri gibi avantajlara sahip. Özel günlerinizi çok daha renkli hale getirmek adına saç dövmesi kullanmak sizi hem çok daha tarz hem de çok daha renkli gösterecektir. Saçlarınızı önce ikiye ayırın. Saçınızın sadece ön, orta kısmından 2 adet balıksırtı örgüsü yapın. Orta kısmındaki açıklığa ise renkli bir saç dövmesi yerleştirin. Böylece saçınız hem çok tarz hem de çok enerjik bir görüntüye sahip olacak.



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