Yıpranıp zayıflayan saçlar için hassas bakım...

Değişen mevsim ve hava koşullarından fazlasıyla etkilenen saçımız yıpranıyor ve zayıflıyor. COSMED, etkili ve kaliteli saç ürünleriyle, saçlarınıza, kökten uca bakım yapıyor ve ışıl ışıl saçlarınızla, tüm gözlerin üzerinizde toplanmasını sağlıyor.

Avuç avuç an saçlar, seyrekleşen, istediğiniz kadar parlamayan ve yıpranan saçlar, değişen hava koşullarının kurbanı oluyor. Işıl ışıl olmasını istediğiniz saçlarınız, mat ve bakımsız görünebiliyor. Yeterince kasvetli kış yüzünden düşen moralinize bir de sağlıksız saçınız eklendiğinde, son derece depresif günler sizi bekliyor ancak COSMED saçlarınıza hayat vermek için ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor. Canlandırıcı saç kremi, günlük, kepeğe karşı ve yenileyici şampuanları ile yenileyici serum, saçlarınıza kaybettiği ışıltıyı armağan ediyor.

Yıpranmış saçlarınıza nem desteği

Nemini kaybeden ya da sebum (yağ) oranı düşük olan saç, saç şekillendirici işlemler, yıpratıcı içeriğe sahip arındırıcılar, UV ışınları ve çevresel etmenlere karşı direnç gösteremez ve denatüre olarak zayıflar. Saça elastikiyet veren, mekanik, fiziksel ve kimyasal ajanlara karşı direnç kazanmasını sağlayan keratin, güçlü kalabilmek için dışarıdan desteğe ihtiyaç duyabilir. COSMED HAIR GUARD Canlandırıcı Saç Kremi, saça ihtiyacı olan desteği vererek, içeriğindeki hidrolize keratin proteinlerinden zengin CASHMILAN™ ile hyaluronik asit ve hidrolize pirinç proteinlerinden zengin HYALORICE™ sayesinde saç tellerini kırılmalara karşı güçlendirir, kolay taranmasını sağlar ve parlaklık kazandırır. Anti-statik özelliği sayesinde saçın elektriklenmesini engeller, kolay şekil almasını sağlar. Organik Shea Yağı ile saç derisini derinlemesine nemlendirerek, çevresel etmenlerin yıpratıcı etkisine karşı üstün koruma sağlar. Saç tellerinin bütünlüğünün geri kazanılmasına yardımcı olur.

