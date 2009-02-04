Sağlıklı ve parlak saçlara ulaşmanın en basit yolu, saç cinsine göre yapılan bakımdan geçiyor.

Yazı: Gülru İncu

Yıpranmış ve kırılgan saçlara bakım yapmanın yolu saç yapısını eski haline döndüren etkili bir bakımdan geçiyor. Protein ve keratin bakımından zengin bir bakım, mevsim geçişlerinin etkisiyle yıpranan saçınızı yeniden hayata bağlayabilir.



• Nemlendirici formülü saç tellerini dipten uca kadar onarıyor. Daha yumuşak ve parlak saçlar için yoğun onarım ve yenileme sağlıyor. Temiz, ıslak saça kökten uca doğru eşit olarak uyguladıktan sonra 5 dakika bekleyin ve iyice durulayın.





Toni&Guy Reconstruction Yeniden Yapılandırıcı Maske 45 TL



• Keratin yapının zayıflamasıyla birlikte daha kolay kırılan saçlar, argan yağının nemlendirici etkisi ve zeytinyağının kırıkları onarma gücüyle yeniden şekilleniyor.







Ashley Joy Argan&Zeytinyağlı Şampuan 24.90 TL



• Organik jojoba yağı sayesinde saçlarınızı derinlemesine beslerken, dış etkenlere karşı koruyor. Formülünün yüzde 96’dan fazlası doğal. Saçları yağlandırmadan sekiz saat boyunca onarıyor. Silikon, renklendirici ve paraben içermiyor. Kullanım sonrasında saçın sabah durulanmasına ya da yıkanmasına da gerek olmuyor.







Yves Rocher Yıpranmış Saçlar İçin Onarıcı Gece Bakım Kremi 29.90 TL



• Aşırı kuru ve kalın telli saçlar için geliştirilen bu bakım kremi durulanmıyor. Son derece hafif, saçı ağırlaştırmayan bir formülü var. Saç teline yumuşaklık ve parlaklık veriyor, ayrıca ısıya karşı saçı koruyor.





Kerastase Nutritive Creme Magistrale Bakım Kremi 120 TL