Zayıf ve cansız saçlar için çözüm...

Yeni Gliss Magnificent Strength Serisi, saç liflerini güçlendirmek için üç-protein kompleksinin onarım gücünü bir araya getiriyor. Sonuç; canlı, ışıldayan, güçlü, söz dinleyen, görkemli hacmiyle dikkat çeken ve kusursuz uzayan saçlar…

Zayıf, kırılgan ve cansız saçların en büyük nedeni, düşük protein seviyesi… Proteinler saçların yeniden yapılanmasına ve güçlenmesine yardımcı oluyor. Gliss Magnificent Strength, üç-protein kompleksi ile cansız ve zayıf saçlara yeniden güç aşılıyor. Seride yer alan şampuan ve saç kremi, saça güç ve hacim kazandırıyor. Saçlar kolayca şekil alıyor, ayrıca ileride oluşabilecek hasarın da önüne geçiyor. Cansız, kırılgan ve mat görünüm tamamen geçmişte kalıyor.