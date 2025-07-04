Modası asla geçmeyen 5 zamansız bob saç kesimi
Televizyonu açtığınızda, sosyal medyada gezindiğinizde veya sokakta yürüdüğünüzde hepimizin hemfikir olduğu bir şey var: bob kesimler şu anda en popüler saç stilleri arasında. Peki, asla modası geçmeyecek, zamana meydan okuyan bob kesimler hangileri? İşte ünlü stilistlerin de onayladığı, her zaman şık kalacak beş ikonik bob modeli...
Zamansız Bob Saç Kesimi (Timeless Bob), hem klasik hem de modern dokunuşlarla saç modasının vazgeçilmezlerinden biri. Bob saç kesimi, genellikle çene hizasında veya biraz altında biten, düz veya hafif katlı olarak kesilen bir modeldir. "Zamansız" olarak adlandırılmasının nedeni, bu kesimin modası asla geçmemesi, her yüz tipine ve yaş grubuna uyum sağlayabilmesidir.
Peki, asla modası geçmeyecek, zamana meydan okuyan bob kesimler hangileri? İşte ünlü stilistlerin de onayladığı, her zaman şık kalacak beş ikonik bob modeli...
1. Küt Bob (The Blunt Bob)
Yıllar boyunca popülerliğini koruyan küt bob, tek uzunlukta ve keskin uçlara sahip bir modeldir. Katmanların olmamasıyla dikkat çeker. Bu modelin zamansızlığı ise sunduğu çok yönlülük. Daha çarpıcı bir görünüm için düz şekillendirilebilir veya arkaya taranarak kullanılabilir.
2. Fransız Kız Bobu (French Girl Bob)
Fransız stilinin zamansızlığından ilham alan Fransız kız bobu, ikonik ve her zaman moda kalacak bob listesinde yerini alıyor. Bu bob biraz daha kısa, genellikle çene hizasında ve zahmetsiz, hafif dağınık bir havaya sahip. Bu kesim genellikle yumuşak kahküller ve biraz dokuyla eşleştirildiğini, "havalı, rahat ve tamamen Parisli" bir görünüm sunuyor.
3. Katmanlı Kıvırcık Bob (Layered Curly Bob)
Bu ikonik bob, tamamen şekil ve hacimle ilgilidir. Bu kesim, doğal bukle deseninizi geliştirmeye yardımcı olan katmanlar içerirken, istenmeyen hacmi de ortadan kaldırır. açıklıyor. Bu model saçınıza yapılandırılmış ama aynı zamanda eğlenceli ve hareketli bir sıçrama ve belirginlik katıyor.