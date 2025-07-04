Modası asla geçmeyen 5 zamansız bob saç kesimi

Zamansız Bob Saç Kesimi (Timeless Bob), hem klasik hem de modern dokunuşlarla saç modasının vazgeçilmezlerinden biri. Bob saç kesimi, genellikle çene hizasında veya biraz altında biten, düz veya hafif katlı olarak kesilen bir modeldir. "Zamansız" olarak adlandırılmasının nedeni, bu kesimin modası asla geçmemesi, her yüz tipine ve yaş grubuna uyum sağlayabilmesidir.

Peki, asla modası geçmeyecek, zamana meydan okuyan bob kesimler hangileri? İşte ünlü stilistlerin de onayladığı, her zaman şık kalacak beş ikonik bob modeli...