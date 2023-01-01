Örgülü saç modelleri ile birbirinden şık saç örgüleri oluşturabilirsiniz. Üstelik saatlerinizi harcamanıza da gerek kalmaz.

Keşke her sabah kalktığımızda saçlarımızla uğraşmak zorunda kalmasak ve şekillendirilmiş olarak uyansak. Sabah bazen saatlerce süren o saç düzleştirme ve saç şekillendirme işlemleri herkesin en büyük zaman kaybı. Ancak bazen öyle bir an geliyor ki saatlerimizi harcasak da saçlarımızı şekillendiremiyoruz. Kaç saat harcadıysak bir o kadar daha harcamamız gerekiyor. Hatta saçımızı düzeltmek için yıkanmamızı gerektirecek durumlarla bile karşılaşabiliyoruz. Bu durumlardan kurtulmak istiyorsanız en kolay çözüm ise örgü saç modelleri oluyor.





Kolay örgü saç modelleri ile saçlarınıza çok farklı şekiller verebilirsiniz. İş hayat��nıza uygun olacak örgü topuz saç modelleri ile festivallerde tarzınızı kolayca yansıtmanızı sağlayacak modellerin hepsini kendi saçınızda uygulayabilirsiniz. Saçım kısa, herhangi bir örgü modeli uygulayamam diyorsanız üzülmeyin. Örgü saç modellerini saçınıza uygulamanız için saçınızın uzunluğunun ne kadar olduğu hiç önemli değildir. Her saç uzunluğuna uygun olacak bir örgü modeli bulmanız mümkün. Bu modellerin nasıl yapılacağını merak ediyorsanız sizler için bazılarını sıraladık. Bu modellerin nasıl yapılacağını bilmiyorsanız bile birkaç kere pratik ettikten sonra eliniz alışacak ve çok rahat bir şekilde modelleri yapmaya başlayacaksınız.







Fransız örgüsü

Farklı örgü saç modelleri sıralamasında en kolay öğrenileni Fransız örgüsüdür. Halk arasında bilinen adı ise balıksırtıdır. Saçlarınızı tarayarak düzgün bir hale getirdikten sonra örgünüzü yapmaya başlayabilirsiniz. Örmek istediğiniz kısmı ayırın. Saçınızın tamamını örecekseniz başınızın en üst kısmından çok kalın olmayan bir tutam saç alın ve bunları 3 eşit parçaya ayırarak parmaklarınızın arasından geçirin. Orta ve sol parçaları sol elinizle tutarsanız daha rahat örebilirsiniz. Sağ elinizle de sağda kalan parçayı idare edebilirsiniz. İlk adımı klasik örgü gibi başlayın. Daha sonra her örgü adımında sağdan ve soldan parçalar alarak eklemeye devam edin. Saçınızın son noktasına kadar sağ ve soldan ilave saçlar alarak örgünüzü tamamlayın. İlave edecek saç kalmayıp uç noktaya geldiğinizde farklı bir örgü çeşidi ile saçlarınızı örmeye devam edebilirsiniz. Dilerseniz saçlarınızı sonuna kadar örmek zorunda da değilsiniz. Başınızın yarısında kadar gelerek bantla saçlarınızı tutturduğunuzda da farklı bir model elde etmiş olursunuz. Bantın ucunda kalan saçınızı topuz yaparak da tutturabilirsiniz.







Hollanda örgüsü

Nerden örmeye başlamak istiyorsanız oradan yine çok kalın olmayan bir tutam saç alın. Hepsini bir saç tokasıyla tutturun. Sonra da altta kalan kısımlardan bir tutam alın. Onları da bir saç tokasıyla tutturun. Üstte ayırdığınız ilk saçı üç parçaya ayırın ve ortadakini serbest bırakarak sadece sağ ve soldaki tutamları ayrı bir toka ile tutturun. Alttaki kalanı da ikiye ayırın. Üstte boş bıraktığınız ortadaki saçı alttakine ekleyin. Bir sonraki adımlarda da aynı işlemi uygulayın. Yani altta kalan iki eşit parçaya ayrılsın, üstte boşta kalan ortalarına yerleştirilsin.







Halat örgüsü

Bu saç modelini kolayca saçınıza yapabilirsiniz. Belki de örgü saç modelleri arasında en kolayı diyebiliriz. Saçlarınızı bu sefer iki parçaya ayırmanız gerekiyor. Altta kalan parçayı üste geçirin ve bunu bir parmağınız ile tutarak sabitleyin. Böylece alttaki saç üste geçmiş olacak ve siz üstteki saçı sabitlemiş olacaksınız. Aynı işlemi üstteki saçı tutarak devam ettirin. Örülecek saçlar bittiğinde saçlarınızı lastik veya firkete gibi bir tokayla sabitleyerek örgünüzü tamamlayabilirsiniz.







Şelale örgüsü

Şelale saç örgüsünde saçınızın tamamını kullanmazsınız. Fransız örgüsüne benzeyen bu örgü modeli çok daha kolay bir şekilde yapılır. Saçınızın sadece belli bir kısmını örebileceğiniz bu modelde saçlarınıza örgüden bir taç yapabilirsiniz. İlk olarak saçlarınızı yine üç ayrı parçaya ayırmanız gerekiyor. Örgüye devam ettikçe tek bir taraftan saç almaya devam ederken diğer taraftan da saç almadan örgüyü devam ettirdiğinizde şelale örgüsünü yapmış olursunuz.



Saçlarınızı ördüğünüzde istediğiniz yerde bitirip sonrasında atkuyruğu gibi bağlayabilir veya topuz yaparak sonlandırabilirsiniz. Saçlarınıza farklı boncuklar veya çiçekler katarak da örgülerinizin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Örgülerinize başladığınızda saçınızın içine farklı renkteki ipler ve kurdeleler ile değişik görünümler kazandırabilirsiniz.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Hollanda örgüsü linki için TIKLAYINIZ