Saç bakımı, ışıl ışıl görünen saçların olmazsa olmazı! Sağlıklı saçlara çabucak kavuşabileceğiniz saç bakımı için püf noktaları…

Bugüne kadar saç bakımına dair pek çok tavsiye dinleyip, fazlaca yazı okumuş olup da hala dişe dokunur bir sonuç görememiş olabilirsiniz. Bunun için üzülmeyin çünkü, sağlıksız bir saçı eski sağlığına kavuşturmak sanıldığından daha fazla emek ve zaman isteyen bir durum. Yapmanız gereken tek şey, biraz sabırlı ve inançlı olmak. Saç bakımı için saç kürleri uygulamalarını sabırla belirli aralıklarla devam ettirdiğinizde, sonuç aldığınızı göreceksiniz. Saçlarınız fazla yıpranmışsa bunun iki nedeni olabilir. Birincisi; boya ve benzeri kimyasallarla fazla haşır neşir oldunuz. İkincisi ise vücudunuza çok iyi bakmıyorsunuz. Saçlarınızın yıpranması hangi nedene bağlı olursa olsun, öncelikli tavsiyemiz, bir dermatoloğa görünmeniz olacaktır. Böylece saçınızdaki probleminin dış etkenlere mi yoksa iç etkenlere mi bağlı olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Saçınızdaki sağlıksız durumun nereden geldiğini anlamanız, tedavi yönteminizi belirler. Bu da sağlıklı saçlara daha hızlı ulaşmanızı sağlar. Yine de bitkisel çözümlerle saç bakımı yapmak mümkün.



Saç bakımı nasıl yapılır?

Pek çok saç bakımı yöntemi mevcut. Markalara ait özel saç bakım ürünleri ile saçlarınızı tazeleyebilir ya da kendi hazırladığınız tamamen bitkisel ve doğal saç bakım kürlerini deneyebilirsiniz. İşte birkaç öneri…



Saç bakımı ve argan yağı

Argan ağacı tohumlarından elde edilen ve pek çok faydası olan argan yağı, son zamanlarda oldukça moda oldu. Faydalı bir bitkisel yağ olan argan yağı saç bakımı, cilt ve tırnak bakımında sıkça kullanılıyor. Argan yağı, saçı onarabilen özelliği ile biliniyor. Yıpranmış saçı onarıp, parlaklık veren yağ, saçı uzatma konusunda da oldukça etkili. Argan yağını saçınıza farklı şekillerde uygulayabilirsiniz. Durulayarak veya durulamadan kullanabileceğiniz yağı, temiz saça uygulamayı aklınızdan çıkarmayın. Saçınızı yıkayıp kuruttuktan sonra, avucunuza aldığınız 3-5 damla argan yağını, saçınıza yedirene kadar sürün. Kısa süre sonra, saçınızın yağı emdiğiniz göreceksiniz. Saça uygulanan argan yağını, sıcak havlu ile desteklemek de diğer bir kullanım biçimi. Ütüyle ısıttığınız bir havlunuzu, yağladığınız saçlarınıza sararak, yağın saçınıza daha hızlı nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz.







Boyalı saçlar için saç bakımı önerileri

Saçlarımıza ne kadar önem versek de, boya kullanmaya bir türlü son veremiyoruz. Saç rengimizi değiştirmek veya daha genç gözükmek için uyguladığımız saç boyaları maalesef saçlarımızı fazlasıyla yıpratıyor. Durum böyle olunca, boyalı saçlar için saç bakımı kürleri kullanıyoruz. Boyalı saçlarınızın sağlıklı gözükmesini istiyorsanız, boyanın saça verdiği zararı gidermek için saç bakım kürleri kullanmak oldukça önemli. Boyalı saçlarınız için mucizevi bir önerimiz var: Avakado ve buğday tohumu yağı ile saç bakımı! Bunun için saçınızın uzunluğuna göre 1 veya yarım avakadoyu iyice ezin ve 1 çorba kaşığı buğday yağı ile karıştırıp krem kıvamına getirin. Hazırladığınız kürü saçlarınıza iyice yedirin ve 1 saat beklettikten sonra yıkayın. Kırık saç uçlarınızın ve mat görünümün iyileştiğini görebilirsiniz.



Saç bakım kürleri ve saç bakımı için bitkisel karışım tarifleri

Saç bakımı için pek çok marka, hazır olarak satılan bakım ürünlerine sahip. Bu markalara ait ürünlerden olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Yine de, kimyasal ve yabancı maddeleri saç bakımı yapmak için kullanmak istemiyorsanız yine o markalara ait doğal ve bitkisel bakım kürlerini tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerin yanında, saç bakımı için tamamen doğal kürler hazırlamak da mümkün.



* Elma sirkesi ile saç bakımı

Elma sirkesinin saça faydalarını daha önce duymuş muydunuz? Neredeyse her yerden kolayca bulabileceğiniz bu ürün, vücudumuza sağladığı yararların dışında, saçlarınızı hızlıca onarabilen ve saçınıza canlılık katan özelliğe de sahip. Yarım bardak elma sirkesini yarım bardak su ile karıştırın ve bir fısfıs yardımıyla saçınızın her yerine uygulayın. 1 saat sonra saçınızı durulayın ve farkı kendi gözlerinizle görün.



* Mucizevi saç bakımı kürü

Bitkisel saç bakımı kürleri, genel olarak saç türü fark etmeksizin kullanılsa da kimi durumlarda uyguladığınız kürlere dikkat etmeniz gerekebilir. Şimdi açıklayacağımız kür her saç tipi için mucizevi sonuçlara sahip. Üstelik 2 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı badem yağı ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Bir kase içerisinde iyice karıştırdığınız bu malzemeleri saçlarınıza güzelce yedirin. 1 saat sonra saçlarınızı durulayın ve bu kürü haftada 1 veya 2 defa tekrarlayın.



Saçlarınızı eski sağlığına kavuşturmanız için sabırlı ve kararlı olmanız gerektiğini unutmayın.