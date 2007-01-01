Saçlarınız için kullanacağınız bakım kürlerinin neler olabileceği konusunda bilgi edinmek istiyorsanız sizler için hazırlanan tariflere göz atabilirsiniz.

Saçlarınıza bakım yapmak için birçok farklı kriteri göz önünde bulundurmanız gerekebilir. Bir kere boya yaptırmış olmanız bile sonrasında bakım yaptırmanız şarttır. Hatta boya yaptırmamış olsanız bile bakım yapmanız gerekir. Saçlarınızın boyanmasında organik saç boyalarından destek alsanız dahi bakım yapma zorunluluğunuz vardır. Çünkü saçlarınız gün içerisinde güneşe, rüzgâra, toza, kimyasallara maruz kalır. Bunlar da yıpranmaları arttırır.



Boyalı saçlara nasıl bakım yapılır?

Vereceğimiz tarifleri kullanarak boyadan yıpranmış saçlarınızı sağlıklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Sadece boyalı saçlar için değil boya kullanılmamış saçlar için de arada bir bu tarifleri uygularsanız saçlarınızın daha sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlayabilirsiniz.



İlk tarifte kullanılacak malzemeler aloe vera ve bira. Evet, yanlış duymadınız bira ile saçlarınızı güzelleştirebilirsiniz. Yarım bardak birayı iki adet aloe vera sapı ile karıştırmanız gerekiyor. Tabi aloe veranın özünü bardak içine sıkacaksınız. Üzerine de zeytinyağı ekleyeceksiniz. Tüm hepsini iyice karıştırıp kökten uca doğru süreceksiniz. 15 dakika bu maskeyi saçınızda beklettikten sonra ılık su ile durulamanız yeterli olacaktır.







Bir başka bakım tarifi de avokado ile yapılıyor. Avokadoyu tükettiğinizde de harika bir toksin atıcı olarak vücudunuza yarar sağlıyor. Ancak biz saçlarımıza sürmek için kullanacağız. Avokadoyu ezip buğday tohumu ile karıştırmanız gerekiyor. Daha sonra hazırladığınız karışımı da saçlarınıza sürüyorsunuz. Bu maskenin bekleme süreci bir saattir. Bir saat sonunda yine saçlarınızı ılık suyla yıkıyorsunuz ve bakımınızı tamamlamış oluyorsunuz.



Boyalı saçlarınızı yıkarken şampuan seçiminize de özellikle dikkat etmelisiniz. Boyalı saçlar için çıkarılan şampuanları tercih etmeniz gerekir. Bu sayeden hem rengini daha uzun süre korursunuz hem de saçlarınızın sağlığını kazanmasına yardımcı olursunuz. Bazı şampuanların fiyatları dudak uçuklatan cinsten olabilir ancak bunları edinmek zorunda değilsiniz. Standart şampuanlar arasında da işinize yarayacak ürünler bulabilirsiniz. Örnek verecek olursak Dove ve Head&shoulders şampuanları size oldukça yardımcı olacaktır. Loreal ve Kerastase markalarına ait renk koruyucu şampuanlar da bütçesini saç şampuanları konusunda daha geniş tutabilecek kişilerin tercihleri arasında yer alabilir. Bu markalar kalitelerini dünya çapında kanıtlamış markalardandır.







Saçlarınıza her gün bakım yapın

Saçınıza bakım yapmanız için illa kür hazırlamanıza gerek yoktur. Gündelik olarak bazı şeyleri alışkanlık haline getirerek de bakımlarını sağlayabilirsiniz. Sıcak su saçlarınızın düşmanıdır. Soğuk su ile yıkamanızda fayda vardır. Yine saçlarınıza şekil verirken çok sıcaklık kullanmamaya çalışın. Ne kadar yüksek sıcaklık uygularsanız saçlarınız o kadar zarar görür. Özellikle saçlarınız boyalıysa sıcaklığın yüksek olması saçlarınızdaki boyanın ömrünü de azaltacaktır. Saçlarınızı düzenli aralıklarla boyuyorsanız boyadıktan sonra iki gün saçlarınızı yıkamamanız tavsiye edilir.

Saçlarınızı güneşten koruyun. Yaz aylarında güneş koruyucu kremleri sadece cildiniz için değil saçlarınız için de kullanın. Şapka takmaya özen gösterin ki güneşin yıpratıcı etkisinden saçlarınız korunsun.



Saçlarınızı çok farklı bir renge boyamak istiyorsanız bir anda değil geçişleri yavaş yavaş sağlayacak şekilde yapmaya özen gösterin. Kullandığınız boyaların içerisindeki amonyak oranını da çok yüksek olanlar arasından tercih etmeyin.







Zeytinyağı ile saç bakımı

Zeytinyağı ile saç bakımı yaparak da saçlarınızı eski canlılığına kavuşturabilirsiniz. Hatta eskisinden bile daha iyi hale getirebilirsiniz. Saç tipine ve saçınızın ihtiyacı olan bakıma göre seçtiğiniz kürleri uygulamaya başladığınızda 2 ila 3 hafta arasında saçlarınız canlanmaya başlayacaktır.



Kepekten şikayetçiyseniz zeytinyağı kullanarak bu saç derisi probleminden kurtulabilirsiniz. Zeytinyağını direk olarak saçınıza uygulayın ve belli bir müddet saçınızda bekletin. Masaj yaparak iyice saç derinize işlemesini sağlayın. Haftada iki kere uyguladığınızda kepek sorununu hızlı bir şekilde çözüme ulaştırabileceksiniz.

Saç uçlarınızdaki kırıklar için yine zeytinyağından yardım alabilirsiniz. Saç uçlarınıza zeytinyağını direk olarak uygulayıp yarım saat boyunca bekletin. Daha sonra ılık su ile durulayın.



Saçlarınızın donuk gözükmesinin önüne geçmek ve parlaklığını arttırmak için her gün damla halinde zeytinyağını saçlarınıza sürerek güne başlayabilirsiniz. Yarım saat ile 2 saat süresince zeytinyağınız saçınızda bekletebilirsiniz. Kahkül kullanan biriyseniz kahküllerinize de bakım yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar olacaktır. Kıvırcık saçlıysanız kahküllerinize sürekli olarak fön çekmeniz gerekebilir. Tabi bu durumda kahküllerinizin çok yıpranmasına sebep olabilir. Duş sırasında kahküllerinize yapacağınız bakımı saç bakım kremlerini kullanarak kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca argan yağı da saçlarınızın bakımı için kullanabileceğiniz saç ürünleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.







Evden çıkmadığınız zamanlarda kahküllerinize herhangi bir işlem yapmazsanız yıpranmalarının önüne geçmiş olursunuz. Hatta saçlarınızda 3-4 saat bekleterek uygulanması gereken kürleri bu zamanlarda uygulamanız saç sağlığınızı korumanız açısından oldukça yararlı olacaktır. Hem duşta hem de duş sonrasında saçlarınız için hazırlanan nemlendirici kremleri kullanmanızda fayda vardır. Her duş sırasında da şampuan kullanmamaya özen gösterin. Eğer çok sıkıntı yaratmayacaksa saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutmazsanız daha sağlıklı olacaklardır.



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