Mevsim dönümleri saç bakımına biraz daha özen göstermemiz gereken zamanlar. Zayıflayan ve ışıltısını kaybeden saçlarınızı evde yapabileceğiniz birkaç basit maskeyle sağlığına kavuşturmak çok kolay. Şampuanınıza ekleyeceğiniz doğal içerikler saç bakımında çok etkili. Örneğin saçlarınızın sağlıklı uzaması ve parlaması için şampuanınıza bir çay bardağı gül suyu ekleyebilirsiniz. Limon suyu şampuanınızdaki kimyasal maddelerin zararını engeller. Bir tatlı kaşığı bal bakterilerle savaşır, saçınızı canlandırır ve ışıltı verir. Bir çay kaşığı bitkisel yağ ise saç dökülmesini ve kepek oluşumunu engeller.
KURU SAÇLAR İÇİN
Muz ve bal maskesi
Malzemeler
• 1 muz
• 2 çorba kaşığı zeytinyağı ya da badem yağı
• 3 damla lavanta yağı
• 1 çorba kaşığı bal
Hazırlanışı
Tüm malzemeyi karıştırın. Saçınızı dört parçaya ayırın. Her parçayı saç köklerinden saç uçlarına kadar maskeyle kaplayın. 15 dakika bekleyin, sonra sıcak suyla yıkayın. Haftada 1 kez tekrarlayın.
HASAR GÖRMÜŞ SAÇLAR İÇİN
Yumurta, bal ve Hindistan cevizi yağı maskesi
Malzemeler
• 1 yumurta sarısı
• 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı
• 1 çorba kaşığı bal
Hazırlanışı
Yumurta sarısı ile Hindistan cevizi yağını iyice karıştırın. Sonra balı ekleyin ve bu karışımı homojen olana kadar çatalla çırpın. Saçınıza sürün ve 30 dakika bekletin. Haftada 1 kez tekrarlayın. Bu maske kimyasal işlem görmüş saçların kısa sürede toparlanmasına destek oluyor.
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