Kozmetik ürünlerdeki kimyasalların zararlarından şikayetçi misiniz? Peki, saç maskenizin yiyebileceğiniz kadar doğal olmasını istemez misiniz? O zaman haydi mutfağa!

Mevsim dönümleri saç bakımına biraz daha özen göstermemiz gereken zamanlar. Zayıflayan ve ışıltısını kaybeden saçlarınızı evde yapabileceğiniz birkaç basit maskeyle sağlığına kavuşturmak çok kolay. Şampuanınıza ekleyeceğiniz doğal içerikler saç bakımında çok etkili. Örneğin saçlarınızın sağlıklı uzaması ve parlaması için şampuanınıza bir çay bardağı gül suyu ekleyebilirsiniz. Limon suyu şampuanınızdaki kimyasal maddelerin zararını engeller. Bir tatlı kaşığı bal bakterilerle savaşır, saçınızı canlandırır ve ışıltı verir. Bir çay kaşığı bitkisel yağ ise saç dökülmesini ve kepek oluşumunu engeller.



KURU SAÇLAR İÇİN

Muz ve bal maskesi

Malzemeler

• 1 muz

• 2 çorba kaşığı zeytinyağı ya da badem yağı

• 3 damla lavanta yağı

• 1 çorba kaşığı bal



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi karıştırın. Saçınızı dört parçaya ayırın. Her parçayı saç köklerinden saç uçlarına kadar maskeyle kaplayın. 15 dakika bekleyin, sonra sıcak suyla yıkayın. Haftada 1 kez tekrarlayın.





HASAR GÖRMÜŞ SAÇLAR İÇİN

Yumurta, bal ve Hindistan cevizi yağı maskesi

Malzemeler

• 1 yumurta sarısı

• 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

• 1 çorba kaşığı bal



Hazırlanışı

Yumurta sarısı ile Hindistan cevizi yağını iyice karıştırın. Sonra balı ekleyin ve bu karışımı homojen olana kadar çatalla çırpın. Saçınıza sürün ve 30 dakika bekletin. Haftada 1 kez tekrarlayın. Bu maske kimyasal işlem görmüş saçların kısa sürede toparlanmasına destek oluyor.



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