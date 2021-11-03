Saç dökülmesine karşı PRP nedir?

Saç dökülmesi problemi, sıklıkla erkeklerin ve kadınların karşılaştığı bir sorun. Bunun pek çok nedeni bulunuyor. Kozmetik uygulamalar, kötü beslenme, aşırı fön çekimi, kansızlık , protein eksiklikleri ve hormonal bozukluklar saç sağlığını bozabilir. PRP tedavisi ise saç dökülmesi gibi estetik sorunlara karşı uygulanabiliyor. Peki, PRP tedavisi nasıl yapılır? Avantajları neler? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk merak edilen bu soruları yanıtladı.

PRP nedir?

Öncelikle PRP nedir? Öztür bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Saç dökülmesi sorunun giderilmesi için uygulanan PRP (trombositten zengin plazma) tedavisi, kişinin kanının alındığı, işlendiği ve ardından kafa derisine enjekte edildiği üç aşamalı bir tıbbi tedavidir. PRP tedavisi 1980'lerden beri yaralı tendonları, bağları ve kasları iyileştirmek gibi problemler için de kullanılmaktadır.

PRP nasıl uygulanır?

PRP 3 aşamalı bir işlemdir. Çoğu PRP tedavisi, 4 - 6 hafta arayla üç tedavi gerektirir. Her 4 - 6 ayda da bakım tedavisi tavsiye edilir.

Adım 1: Kanınız - genel olarak kolunuzdan - alınır ve bir santrifüje (farklı yoğunluktaki sıvıları ayırmak için hızla dönen bir makine) yerleştirilir.

Adım 2: Santrifüjde yaklaşık 10 dakika sonra kanınız üç katmana ayrılmış olur: trombositten fakir plazma, trombosit zengin plazma ve kırmızı kan hücreleri

Adım 3: Trombositten zengin plazma bir şırıngaya çekilir ve daha sonra kafa derisinin saç büyümesinin artması gereken bölgelerine enjekte edilir.

Öztürk PRP ile ilgili şu bilgileri de paylaşıyor:

PRP tedavisi kendi kanınızı kafa derinize enjekte etmeyi içerdiğinden, bulaşıcı bir hastalığa yakalanma riskiniz yoktur.

Vitamin takviyeleri ve şifalı bitkiler de dahil olmak üzere, işlemden önce kullandığınız tüm ilaçları herhangi bir yan etki oluşmaması için mutlaka doktorunuza bildirmelisiniz.

Kan sulandırıcı herhangi bir ilaç ya da bitki çayı kullanılmamalıdır. Sigara ya da alkol kullanımı operasyonun etkisini azaltabilir, istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Ayrıca genel sağlığınız yerinde olmalı risk oluşturacak tıbbi koşullar olmamalıdır.

Saç dökülmesinden endişe ediyorsanız, saç ekimi ameliyatının yanı sıra ilaçlar da dahil olmak üzere bir dizi seçeneğiniz vardır. Bu seçeneklerden bir diğeri de PRP tedavisidir.

Eğer saç dökülmesi sorunu yaşıyor ve bundan endişe duyuyorsanız, hangi tedavinin veya tedavi kombinasyonunun sizin için en iyi seçim olduğunu öğrenmek için uzman bir doktorla görüşebilirsiniz.

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