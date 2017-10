Saçların dökülmesinin sebepleri çok farklı olabilmektedir. Güzel olmak adına ilk dikkat ettiğimiz yer her zaman saçlarımız olmaktadır.

Kıyafetlerimiz sıradan olsa bile saç modellerimiz ile kendimizi rahatça gösterebilir ve şıklığı yakalayabiliriz. Bir tarz yaratmak istiyorsak da bunu en kolay olacak şekilde saçlarımızla yaparız, belki kesimini belki rengini değiştiririz. Bunları yaparken de saçlarımıza zarar verme ihtimalimiz çok yüksektir. Biz saçlarımızla uğraştıkça saçlarımızda dökülmelere başlayabilir. Bu can sıkıcı durumun önüne geçmek için öncelikle saçların neden döküldüğünü bilmek gerekir. Daha sonra da bunun için çözümler üretilebilir.



Saç Dökülmesinin Nedenleri Nelerdir?

Saçlar aslında gün içerisinde dökülebilir ve bu doğal bir süreçtir. Gün içerisinde elimize gelen saç telleri saçlarımızın çok döküldüğü anlamına gelmez her zaman. Genel olarak bir saçın ömrü 5 senedir. Yani 5 sene boyunca bir aç uzar ve sonra uzaması durarak dinlenmeye geçer. 4 aylık bir süre boyunca saç kökü kendini dinlendirir ve daha sonra yine bir 5 senelik uzama sürecine girilir. Ancak bu tabii ki de kişiden kişiye göre değişmektedir. Kimi insanın saçlarının uzama süresi daha uzundur, kiminin de köklerinin kendini dinlendirme süresi daha uzundur. Ancak şüphesiz her saçta bir uzama ve dinlenme süreci yaşanmaktadır. Her kişi için ve her saç için farklı bir saç yaşı vardır. Hayvanlarda tüy dökme mevsimi olduğunu duymuşsunuzdur. Benzer bir durumda saçlarımız için geçerlidir. Dinlenme sürecinde saçlar daha çok dökülür. Bir günde dökülen saç sayısı 150’ye kadar çıkabilmektedir. Bu dinlenme sürecinde de saçlarınız size fazla fazla dökülüyor gibi gelebilir. Ancak elinize gelen saçların tahmini miktarı daha fazlaysa bir sıkıntı olduğunu düşünerek çözüm üretmeye çalışabilirsiniz.



Saç Dökülmesinin Belirtileri Nelerdir?

Mevsimlere göre saçın dinlenmeye geçmesi daha uzun süreli olabilir. Ülkemizin mevsimleri ve mevsim geçişleri göz önüne alındığında ağustos ile ekim ayları arasında yaşanan dinlenme sürecinin daha fazla olduğu görülmüştür. Araştırmalarla da desteklenen bu durum saçınızın bu aylarda daha fazla dökülmesinin muhtemel olduğunu belirtir. Bu dönem geçtikten sonra da saçlarınız dökülmeye devam ediyorsa durumu ciddiye alarak tedavi sürecine başlamak gerektiğine karar verilebilir. Saçınıza her elinizi attığınızda sürekli elinizde kalan saçlar oluyorsa ve göz kararı olarak her zamankinden daha fazla saç telinin avuçlarınızda kaldığını düşünüyorsanız durum ciddidir ve en kısa zamanda sorunun neden kaynaklandığı belirlenerek tedavi uygulanmalıdır.







Saç Dökülmesinin de Çeşitleri Vardır

Saç dökülmesinin çeşitlerine göre tedaviye başlayabilirsiniz. Eğer ailenizdeki bireylerin saçları erken yaşta dökülmeye başladıysa bu kalıtsal olarak size de büyük ihtimalle geçmiştir. Bu tarz bir kalıtıma sahip olan bireylerde saçlarda azalmalar yaşanır ancak kellik oluşması gibi bir durumun söz konusu olması çok düşük ihtimaldir.



Saç kıran denilen durum da saçların yer yer dökülmesine sebep olur. Saç kıranın aslında belli bir çıkış noktası yoktur. Bazı kişilerde çok ufak bir kısımda bir veya birden çok bazı kişilerde ise kafanın geniş bir alanında yoğun olarak görülebilir. Çok nadir de olsa saçın tamamının döküldüğü saç kıran vakaları da mevcuttur.



Kadınlarda saçların dökülmesine sebep olabilecek durumlardan bir tanesi de doğumdur. Doğum sürecinde kadınların hormonlarında ciddi değişimler yaşanır. Bu da saç dökülmelerinin artışına sebebiyet verebilir. Aslında olan şey saçların kendilerini dinlenmeye alması ve dinlenme sürecinin uzun süreli olmasıdır.



Soğuk algınlığı ve enfeksiyonlarda yaşanan yüksek ateş nedeniyle saçlar almaları gereken enerjiyi vücuttan alamazlar ve kendilerini dinlenme evresine alırlar. Hastalık düzelene kadar saç dökülmelerinin artması devam edebilir. Eksik protein alımı varsa ve tiroid hastasıysanız saçlarınızdaki dökülmeler de diğer insanlara göre daha fazla olacaktır.



Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda yüksek oranda A vitamini bulunur. Her şeyin fazlası zarar lafı da burada karşımıza çıkar, her ne kadar zorunlu olarak bu ilaçlar kullanılmak durumunda olsa da fazla A vitamini alımı da saçların dökülmesine sebebiyet verir. Mantar hastalığının sadece ayaklarda oluştuğu düşünülebilir. Ancak kafada da oluşabilen mantar hastalığı saç dökülmelerine sebep olur.







Saç Dökülmesi Tedavi Yöntemleri

Saç dökülmeleri için tıbbi bir destek almak isteyenler için son zamanlarda en çok kullanılan yöntemlerden biri ETG tedavi yöntemi olmaktadır. Elektrik enerjisi ile saçlar yeniden çıkmaları için teşvik edilir. Yüklü miktarda verilen bir elektrik tabii ki söz konusu değil. Pasif bir şekilde verilen elektrik kafa derisine iletilir. Direk olarak hastanın kafa derisi ile temas sağlanmaz. Bunun sonucunu almak için ise geçen süre kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Genel olarak bu süreç 6 ile 12 hafta arasında olmaktadır. ETG dışında da farklı saç ekme yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden uygun olanlar tercih edilerek saç oluşumu canlandırılabilir.



Saç Dökülmesine Doğal Çözüm Arayanlar İçin Tarifler

Kına yakmak eskiden büyüklerimizin saçları için uyguladığı bir bakım yöntemidir. Oldukça işe yarayan bu yöntem saçlarınızın dökülmesini önler. Sadece saç dökülmesini önlemekle kalmaz aynı zamanda onları besler. Kına kürünü saçlarınıza sürmek için hazırlarken ceviz kabuğu, soğan kabuğu ve zeytinyağı eklediğinizde daha hızlı sonuçlar almanız mümkün olur.



Vitamin eksikliği çekenler için de avokado yağı kullanılabilir. Direk olarak bu yağı saçlarınıza sürün ve birkaç saat havlu ile sararak bekletin. Sarımsak veya sarımsak yağı kokusu sebebiyle pek tercih edilmemektedir. Kokuyu azaltmak için zeytinyağı, tatlı badem yağı ve Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Saç çıkmasını sağlayan lavanta yağını da sarımsak kürünüzün içerisine eklerseniz karışımın gücünü arttırarak kötü kokunun oluşmasını da engellemiş olursunuz.







İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Saç bakımı nasıl yapılır linki için TIKLAYINIZ