Saç fırçalarımızda zamanla biriken tüylü kalıntıları, saçlarda bakteri üretmemek için düzenli olarak temizlemeliyiz. Çünkü tıpkı makyaj fırçaları ya da süngerleri gibi onların da temizlenmesi gerekmektedir.

Saçlarınız ve saç derinizin sağlığına önem veriyorsanız, her 2-4 haftada bir fırçalarınızı yıkamanız gerekmektedir. Bunun için fırçaları genelde şampuanlayıp yeni gibi olana kadar bir başka tarak yardımıyla temizlememiz gerekebilir.



Saç fırçaları şampuanla nasıl temizlenir?

Saç fırçasını temizlemek için en çok denenmiş ve yöntemlerden biri de şampuanladıktan sonra temiz bir diş fırçası ve ince tarakla temizlemektir. Ancak unutulmaması gereken bir şey var: Ahşap saç fırçaları ve doğal kıllı fırçalar plastik olanlar gibi suya batırılamaz.





Ne yapacaksınız?

Fazla kıl veya ürün birikimini toplamak için fırçalarınızdan temiz bir geniş dişli tarak geçirin. Burada çok mükemmel olma konusunda endişelenmeyin ve ikinci adıma geçmeden önce olabildiğince çok saçınızı alın.

Sonra yıkama geliyor. Unutmayın: Plastik ve alüminyum fırçalarınız, ahşap fırçalarınızdan biraz farklı bir işlemden geçecektir, bu nedenle aşağıdakileri yapmadan önce fırçalarınızı ayırın.





* Plastik saç fırçaları için: Fırçalarınızı bir leğene atın, yeterli miktarda hafif şampuan koyun ve fırçalarınız tamamen suya girene kadar ılık suyla doldurun. On dakika bekletin, sonra bir diş fırçası alın ve kalan tüyleri ve kıllarda biriken maddeleri nazikçe temizleyin.

* Ahşap saç fırçaları için: Lavabonuzu ılık su ve şampuanla doldurun ve her fırçayı sabunlu suya batırın, kılları diş fırçanızla temizleyin. Ahşap taraflarını ıslatmayın.

Her fırçayı soğuk, akan suyla durulayın ve kalan şampuandan kurtulduğunuzdan emin olun.

Fırçalarınızı temiz bir havluya koyun ve 12 ila 24 saat boyunca kurumasını bekleyin; ne kadar uzun beklerseniz, o kadar iyi kururlar.