Saç parfümü kullanarak hem saçınızın misler gibi kokmasını hem de mevcut kokunun çevrenize bir bulut şeklinde yayılmasını sağlayabilirsiniz.

Bir kadın için en önemli şeylerden biri hiç kuşkusuz ki kokudur. Sırf bu yüzden yüksek fiyatlar ödeyerek şahane kokular alırlar hatta bu da yetmezmiş gibi duşta dahi seçtikleri ürünlerin en önemli kriteri güzel bir kokuya sahip olması olur. Hal böyleyken kadınların koku üzerindeki zaaflarının saçlarına ulaşması da elbette bir sürpriz değil. Bakım söz konusu olduğunda kadınların belki de saatlerini harcadığı saçlarını gururla dalgalandırırken dikkat ettikleri en önemli detaylardan biri de saçlarından yayılmasını arzu ettikleri muhteşem parfüm kokusudur. Bu zamana kadar bu etkiye sahip olmak için kokusu kalıcı şampuanlar, saç kremleri ve parfümler tercih edilmekteydi. Oysa vücut için tasarlanmış parfümlerin saç için kullanılması hiç de onaylanan bir davranış değil.



Saç parfümü yapımı

Saçınıza zarar vermesi oldukça olası olan vücut parfümlerini bir yana bırakıp saç parfümü kullanmanızın zamanı gelmedi mi? O halde gelin doğal yöntemler ile evde yapabileceğiniz muhteşem bir saç parfümü ile tanışın. Lavanta, yasemin, vanilya ya da ilginizi çeken ve sizi baştan çıkartan koku her ne ise o kokuya ait bir bitkisel yağ alın. Eğer gün içinde şiddetli baş ağrıları çekiyor ya da kendinizi huzursuz hissediyorsanız lavanta sizin için doğru bir tercih olabilir. Eğer saçlarınızın yapısı kuru ise ve güzel kokarken aynı zamanda bakımının da yapılmasını istiyorsanız menekşe yağı tam aradığınız şey olacaktır.



• Ağız kısmı spreyli olan bir şişe tercih edin.

• 100 ml su içine seçeceğiniz bitkisel yağlardan birini 3 damla kadar damlatın.

• İyice çalkalayın.

• Elde etmiş olduğunuz bu saç parfümü ile hem etrafınıza muhteşem bir koku yayacak hem de aynı zamanda saç bakımınızı yapmış olacaksınız.







Saç parfümü markaları

Aquolina Pink Sugar Sensual Saç Parfümü

Muhteşem bir duşun ardından kullanabileceğiniz bu muhteşem saç parfümü ile kendinizi çok daha muhteşem hissedebilirsiniz. Ardınızda bıraktığınız kokunun muhteşemliği her seferinde bir kez daha dile getirildiğinde belki küçük sırrınızı yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. Özel bir buluşma esnasında tercih edebileceğiniz bu saç parfümü ile kendinizi çok daha karşı koyulamaz hissedeceksiniz.



Toni & Guy Işıltı Veren Saç Parfümü

Bu muhteşem ürün ile daha önce neden tanışmadığınızı düşünerek derin bir üzüntüye kapılmanız mümkün. Saçlarınıza muhteşem bir koku yanında aynı zamanda doğal bir ışıltı da kazandıran bu muhteşem saç parfümü ile artık saçlarınızı çok daha özgürce kullanabileceksiniz. Duştan çıktıktan sonra saçlarınızı düzgün bir şekilde kurutun. Saç parfümünün saç diplerinize gelmemesine özen gösterin. Saç parfümünü sallayın ve iki fıs olacak şekilde saçınıza sıkın. İçeriğinde bulunan muhteşem çiçek kokusu sadece etrafınızı değil sizi de kendine aşık edecek. Saçlarınızın daha aydınlık ve uçlarının çok daha sağlıklı görünmesini sağlayan bu muhteşem ürün ile uzun süre kullanımdan sonra farkı mutlaka hissedeceksiniz. Bu saç parfümünü kullanmadan önce saçlarınızın taranmış olmasına özen göstermelisiniz.



Redist Saç Parfümü

Yaptığınız işlemlerden sonra saçlarınızda kalan kimyasal kokuların ortadan kalkması, mevcut ortamda saçlarınıza sinmiş olan sigara kokularının yok edilmesi ve daha birçok alanda etkili olan redist saç parfümü ile siz de saçınızda gereken ışıltı ve tazeliği yakalayabileceksiniz. Duştan sonra nemli saçlarınıza uygulayabileceğiniz saç parfümünü isteğe bağlı olarak gün içinde de tekrar tekrar kullanabilirsiniz. İçinde bulunan vitaminler sayesinde sadece saçınıza hoş bir koku vermekle kalmayacak bu şahane saç parfümü aynı zamanda saçlarınızın güçlenmesine de etki edecek.



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