Saçımızın da güneş korumasına ihtiyacı var! 12 yardımcı ürün

Güneşten Saçı Korumak İçin İpuçları

Şapka veya Fular Kullanın: Güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde (genellikle 10:00-16:00 arası) dışarıdaysanız, geniş kenarlı bir şapka takmak veya saçınızı bir fularla örtmek, saç derinizi ve saç tellerini doğrudan UV ışınlarından korumanın en basit ve etkili yollarından biridir. Bu aynı zamanda şık bir aksesuar olarak da kullanılabilir!

Ön Durulama Alışkanlığı Edinin: Havuza veya denize girmeden önce saçlarınızı temiz suyla ıslatın. Bu, saç tellerinizin klorlu veya tuzlu suyu daha az emmesini sağlar ve zararlı maddelerin saça nüfuz etmesini engeller.

Sudan Çıkar Çıkmaz Durulayın: Havuzdan veya denizden her çıktığınızda saçlarınızı bol temiz suyla durulamak, klor ve tuz kalıntılarını temizleyerek saçın yıpranmasını büyük ölçüde azaltır.

Isıdan Uzak Durun: Yazın saçlarımız zaten bolca doğal ısıya maruz kalır. Bu nedenle, fön makineleri, düzleştiriciler ve maşalar gibi ısıtıcı şekillendirme aletlerini mümkün olduğunca az kullanın. Saçlarınızı doğal haliyle kurumaya bırakın veya ısısız şekillendirme yöntemlerini deneyin (örgüler, topuzlar vb.).

Sıkı Topuzlardan Kaçının: Saçınızı çok sıkı toplamak, zaten hassaslaşmış olan saç tellerine ekstra baskı uygular ve kırılmalara yol açabilir. Daha gevşek örgüler, atkuyrukları veya salaş topuzlar tercih edin.

Düzenli Saç Ucu Bakımı: Güneş ve su, saç uçlarının kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Yaz başında ve sonunda saç uçlarınızı biraz kestirmek, yıpranmış kısımlardan kurtulmanıza ve saçınızın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.