Saçımızın da güneş korumasına ihtiyacı var! 12 yardımcı ürün
Yaz aylarının keyfi tartışılmaz olsa da güneşin kavurucu ışınları cildimiz kadar saçlarımız için de ciddi tehditler oluşturur. Peki, saçlarımızı güneşin yıpratıcı etkilerinden koruyarak yazın tadını çıkarmak mümkün mü? Elbette! Doğru ipuçları ve etkili ürünlerle saçlarınızı güneşin zararlarından koruyabilir, parlaklığını ve sağlığını muhafaza edebilirsiniz.
Tıpkı cildimiz gibi saçlarımız da güneşin UV ışınlarına karşı savunmasızdır. Güneşin zararlı etkileri şunlara yol açabilir:
Kuruluk ve Nemsizlik: UV ışınları saçın doğal nem bariyerini zayıflatır.
Renk Solması: Özellikle boyalı saçlarda rengin akmasına ve matlaşmasına neden olur.
Kırılma ve Yıpranma: Saç tellerinin protein yapısını bozarak zayıflamasına ve kolayca kırılmasına yol açar.
Saç Derisi Hasarı: Saç derisinde güneş yanığına veya kuruluğa neden olabilir.
Güneşten Saçı Korumak İçin İpuçları
Şapka veya Fular Kullanın: Güneşin en yoğun olduğu öğle saatlerinde (genellikle 10:00-16:00 arası) dışarıdaysanız, geniş kenarlı bir şapka takmak veya saçınızı bir fularla örtmek, saç derinizi ve saç tellerini doğrudan UV ışınlarından korumanın en basit ve etkili yollarından biridir. Bu aynı zamanda şık bir aksesuar olarak da kullanılabilir!
Ön Durulama Alışkanlığı Edinin: Havuza veya denize girmeden önce saçlarınızı temiz suyla ıslatın. Bu, saç tellerinizin klorlu veya tuzlu suyu daha az emmesini sağlar ve zararlı maddelerin saça nüfuz etmesini engeller.
Sudan Çıkar Çıkmaz Durulayın: Havuzdan veya denizden her çıktığınızda saçlarınızı bol temiz suyla durulamak, klor ve tuz kalıntılarını temizleyerek saçın yıpranmasını büyük ölçüde azaltır.
Isıdan Uzak Durun: Yazın saçlarımız zaten bolca doğal ısıya maruz kalır. Bu nedenle, fön makineleri, düzleştiriciler ve maşalar gibi ısıtıcı şekillendirme aletlerini mümkün olduğunca az kullanın. Saçlarınızı doğal haliyle kurumaya bırakın veya ısısız şekillendirme yöntemlerini deneyin (örgüler, topuzlar vb.).
Sıkı Topuzlardan Kaçının: Saçınızı çok sıkı toplamak, zaten hassaslaşmış olan saç tellerine ekstra baskı uygular ve kırılmalara yol açabilir. Daha gevşek örgüler, atkuyrukları veya salaş topuzlar tercih edin.
Düzenli Saç Ucu Bakımı: Güneş ve su, saç uçlarının kurumasına ve kırılmasına neden olabilir. Yaz başında ve sonunda saç uçlarınızı biraz kestirmek, yıpranmış kısımlardan kurtulmanıza ve saçınızın daha sağlıklı uzamasına yardımcı olur.
Saçlarınızı güneşin zararlı etkilerinden koruyabileceğiniz ürenleri sizler için derledik...
Nuxe Sun Moisturising Protective Milky Oil For Hair 100ml
780 TL