Kozmetik devi Schwarzkopf Professional, dünyaca ünlü saç tasarım ekibinin Paris, Milano, Londra ve New York podyumlarından aldıkları ilhamla yarattığı, sezonun ve geleceğin saç trendlerini belirleyen koleksiyonu Essential Looks her zaman olduğu gibi dikkatleri üzerine çekiyor.

Bu yılki saç modelleri muhteşem…

Essential Looks’un 2019 İlkbahar – Yaz Koleksiyonu, saçlara getirdiği yeni yorumla fark yaratıyor. Başarılı Kuaför Emre Ayaksız, koleksiyonda podyumlardan ilham alan muhteşem saç modellerinin yer aldığını söylüyor. Ayaksız “Essential Looks’ta bu yıl herkese hitap eden farklı ve özgün modeller var. Retro severler için Luxe Vibe, özgünlüğünden ödün vermeyenler için Self Made Youth ve hem şık hem de rahat olmak isteyenler için Feminine Active... Yani tüm müşterilere ve tarzlarına uygun sunabileceğimiz geniş bir koleksiyon bizleri bekliyor.” şeklinde konuşuyor.



80’ler geri dönüyor…

Bu sezonun sürprizi ise 80’ler… Essential Looks ile o unutulmaz yılların tarzı da geri dönüyor gibi görünüyor. Emre Ayaksız “Luxe Vibe trendi ile 80’leri tekrar yaşayacağız. Hacimli saçlar, balyajlar, çarpıcı aksesuarlar ve oversize kıyafetler tekrar hayatımızda. Bu trend hacimli saçları sevenler, dikkat çeken aksesuarlar kullananlar ve geçmişi özleyenler için vazgeçilmez olacak. Hem podyum hem de sokak modasına görkemli saç modelleri, büyük ekoseler ve neon detaylar hükmedecek.” diyor.



Yeni trendler herkese sesleniyor…

Emre Ayaksız’a göre Essential Looks koleksiyonunda yer alan 3 ayrı trend de rahatça kullanılabilecek ve kişiliklerini yansıtabilecek göze çarpan görünümler ile dolu. Geçtiğimiz yıllardaki gibi sarı tonlara olan ilgi devam edecek gibi görünüyor. Ancak, bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak daha iddialı saç kesimleri, göze çarpan hacimli saçlar ve saç uçlarında farklı renklendirmeler ile yaza merhaba diyeceğiz.



Özgün olmak isteyenlere Self Made Youth…

Emre Ayaksız, kıyafetleri ve saçları için ellerindeki ile yetinmeyen, her zaman daha iyisini isteyenlere “Self Made Youth” trendini öneriyor. Bu trend net ve keskin görünümler ile dolu. Saç kesiminden, saç rengine kadar tamamı iddialı! Kendini marka olarak görenler, kimseyi takip etmeyenler, özgün olanlar ve kimsenin beğenisini umursamayanlar bu trende bayılacak.