Podyumlardan göz kırpan ve hayranlık uyandıran yaz saçları güneşle buluşmaya hazır. Konforlu modeller, ışıldayan renklerle harmanlanıyor. Bu değişime ayak uydurmaya ne dersiniz?

Yazı: Eda Şentürk



Pop dalgalar

Saçlarınızı gece yatmadan önce ördünüz ve sabah açtınız… Ortaya çıkan dalgaları hatırlarsınız. Evet işte o okul yıllarından tanıdığımız kırık dalgalar, bu yaz en büyük kurtarıcınız olmaya aday. Hem çocuksu hem de seksi etkisiyle yeniden denemeye değer!



Özgür örgüler

İrili ufaklı örgülerle toplanan saçlar hem caddeleri hem de plajları süsleyecek bu yaz. Yaratıcı, özgür, kendine güvenen bir tavır sergileyen bu yeni nesil örgüler, değişiklik arayanlar için ideal.







Sakin ama etkili

Minimal ama göz alıcı bir görüntü sunan düşük atkuyrukları hem hayat kurtarıyor hem de cool bir model olarak yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor. Deri ipler, saten ya da şifon kurdelelerle bu etki daha da şık bir hale geliyor.







Tatlı sarı

Güneşin değdiği sarı saçlar, en doğal tonlarıyla sahnede. Simon Rocha defilesinde karşımıza çıkan sezonun en gözde rengi, doğal ve bir o kadar çekici bir görüntünün anahtarı adeta.







İpeksi his

Parmaklarınızın arasından kayan, pürüzsüz, ipeksi bir his veren dalgalar yeni sezonun in’lerinden… Bu doğal dokuyu yakalamak için saç yağlarından faydalanabilirsiniz.



