CHI Royal Treatment Saç Bakım Serisi, dünyanın bilinen iki lüksü ögesi olan beyaz trüf mantarı ve inciyi tek seride birleştirdi.

Dünyanın en pahalı besinlerinden biri olarak kabul edilen beyaz trüf mantarı, toprağın 50 cm altında ve ağaç köklerinden beslenerek yetişiyor. Beyaz trüf mantarının bulunması, yerin altından çıkarılması ve zengin bir besin kaynağı olması gibi nedenlerden ötürü bu B Vitamini deposu, oldukça pahalı bir besin. 1500 yıldır soylular tarafından besin olarak tüketilen beyaz trüf mantarı, Chi Royal Treatment serisi ile artık saç bakımında da kullanılıyor. Besleyici özellikleri sayesinde saça bakım yapıyor, ekstra yumuşaklık ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Sülfat ve paraben içermiyor. Bu serinin içerdiği bir diğer lüks ögesi ise kadınların vazgeçilmezi İnci... İnci içerdiği 22 çeşit aminoasit, protein, B vitamini ve polisakkaritler sayesinde saça ekstra nem sağlıyor ve saçların yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı oluyor.



