Bu yazın saç modasına toprak tonlarda ışıltılı renkler ve dağınık örgüler damga vuracak…

Bu yaz, doğallığın ön planda olduğu örgüler, dağınık toplanmış saçlar, toprak renkleri ve ışıltılı kahveler ile yapılı olduğu göze çarpmayan ve çok daha çekici bir hava veren dağınık saçlar dikkat çekecek.

Saçlarda kum etkisi

Bu yazın saç modelleri ve renkleri hakkında bilgiler veren Mos Nişantaşı Saç Tasarım Uzmanı Erkan Uzelli, ‘Bu yıl kum sıcaklığında renkler göreceğiz. Çikolata kahveler, tarçın renkleri, bakırlar, koyu saçın içerisine kattığımız bal renkleri, ombreler ile kum sıcaklığını saçlarda göreceğimiz bir yaz bizi bekliyor. Örgüler ise olmazsa olmaz. Dağınık ve fresh görünümlü saçlar kadınları her zaman daha çekici gösteriyor. Özellikle yaz akşamları plaj davetlerinde; salaş ve aralarında örgüler ile toplanmış saçların bu yazın trendi olduğunu unutmamak gerek" derken uzun saçlı ve saçlarını toplamayı tercih etmeyen kadınlar için de, “Özellikle uzun saçlı kadınlar yaza uygun bakım ürünlerini mutlaka kullanmalı. Suyu çağrıştıran iri dalgalı saçlar tercih edilmeli“ önerisinde bulunuyor.

Saçlarımız da tıpkı cildimiz gibi bakımı hak ediyor

Saçlar yaz ayları gelince daha çok bakıma ihtiyaç duyuyor. Yüksek sıcaklık, deniz tuzu, havuz kloru ve serinlemek için her gün alınan duşlar, saçları istemeden de olsa yıpratıyor. Yazın cildimizi nasıl güneşten koruyorsak, saçlarımızı da güneşten korumamız gerekiyor. Bu anlamda kaliteli bir içeriğe sahip olan güneş öncesi ve güneş sonrası bakım şampuanları ve kremlerini kullanmak önem taşıyor.



