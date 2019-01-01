2019-2020 Sonbahar/Kış saç trend raporu, içinizde yatan değişiklik arzusunu körükleyecek cinsten. Renkler ve modeller günümüz doğallığında ama bir o kadar da çekici olmayı fazlasıyla başarmış durumda!

Hazırlayan: Eda Şentürk



Tam ortadan!

Keskin bir ayrımla kusursuz bir şekilde tam ortadan ayrılarak taranmış saçlar, hem uzun hem de kısa versiyonlarıyla net bir tavır sergiliyor. Hafif nemli ve biraz dalgalı ya da gevşek bir at kuyruğunda karşımıza çıkan bu doğal tınıların en önemli özelliği tarak izinin titizlikle ortaya konması…







Düşük atkuyruğu

Nostaljik, romantik, okullu, çocuksu, kadınsı; kısacası birden fazla karakteri içinde barındıran atkuyrukları bu kış en uzun haliyle bizimle. Tabii minik bir dokunuşla karakteristik bir görüntüye bürünerek… Bu sezonun atkuyruğu formu ‘düşük’ olarak tanımlanıyor. Daha ayakları yere basan ve özgüvenli bir hal alan atkuyrukları hem gündüz hem de gece çokça bizlerle olacak gibi…







Dalgaların gücü

Yumuşak doğal dalgalar hem moda hem de güzellik dünyasının en sevilen görüntülerinden… Yana ayrıldığında farklı, ortadan ayrıldığında farklı kimliklere bürünen dalgalar bu kış yumuşacık halleriyle hem 70’ler hem de günümüz ruhunu bir araya getiriyor.







Çılgın örgüler

Örgünün her hali hayatımızda önemli bir yer kaplıyor şüphesiz. Plaj, okul, ofis, düğün, parti… Ama şimdi örgüleri konuşturma vakti. En yaratıcı, en özgür, en çılgın örgüler ipi göğüsleyecek bu kış. Fularla süslenmiş, taşlarla renklenmiş olanlar ise yıldızlı pekiyiyi hak ediyor.



