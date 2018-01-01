Sarışınlar olarak saçlarımızı sağlıklı severiz. Ama yaz mevsiminde ince saçlı bir kadın olmak söz konusu olduğunda mücadelemiz başlar.

Havuzdan güneşe kadar her şey aleyhimize çalışmaya başlar. Neyse ki, saç bakım tanrılarının bizler için yarattığı bazı ürünlerle saçımızı korumak mümkündür.



Gümüş şampuanlar

Bu güzel, koyu mor şampuan, serin sarı tonlarında istenmeyen sıcaklığı nötralize etmeye yardımcı olur. Aynı zamanda UV koruma sağlar, balyajınızı besleyerek, daha uzun bir renk koruması eşliğinde kırılmaya daha az duyarlı bir saç yaratır.



Bakım maskesi

Biraz daha ağır bir şeye mi ihtiyacınız var? Her sarışın, hasar kontrolü için bir maskeye sahip olmalıdır. Mor şampuanın aksine, sarı tonları kötü gösteren iplikçiklere ve tortu pigmentlerine karşın böyle bir koruyucuya ihtiyacınız vardır. İstenmeyen renk tonlarını fark ettiğinizde veya salon ziyaretlerinizin arasında önleyici bir yöntem olarak kullanabilirsiniz.







Açma-karışım tonlama damlaları

Bu damlaların güzelliği, sarışınlığınızın ne kadar soğuk ya da sıcak olmasını istediğinizi kontrol edebilmenizdir. İsterseniz genel bir revizyon isterseniz bakım için bir rötuşa ihtiyacınız olsun, özel tonlama için günlük şampuanınıza veya saçınıza birkaç damla ekleyebilirsiniz.



Ombre spreyler

Bu yeni ürünler temel olarak aynı şeyi yapıyor ancak saçları turunculaştırmadan bunu başarıyor. Hindistan cevizi, limon ve ananas suyuyla yapılmış bu ürünlerle donuklaşan sarıları güneş öpücüğü ile parlatmak ve renklendirmek mümkün.



Blondes maske

Bazen, büyük silahlara ihtiyacınız vardır. Doğal ve renkle işlenmiş sarışınlar için özel olarak formüle edilmiş, nemi geri kazandıran ve parlak noktaları arttıran, saç dökülmelerini geride bırakan bir maske fazlasıyla işinizi görür. Bu ürünler aynı zamanda saçlarınızı UV ışınlarından da korur ve canlı bir görüntüyü tüm yaz korumanıza yardımcı olur.