Uzun saç hala birçok kadın için zarafet ve güzelliğin karşılığı olarak düşünülerek tercih ediliyor. Kullanım açısından kolaylık sağlayan ve tek bir dokunuşla spor ya da klasik bir havaya bürünebilen uzun saçlarınızı doğru modeller ile farklılaştırabilir, göz alıcı bir hale dönüştürebilirsiniz.

Uzun saç için en önemli hususların başında saçlarınızın gösterişli ve hacimli olması geliyor. Eğer saçlarınız yeterince gösterişli ve hacimli ise uzun saç sizin için muhteşem bir seçim olacaktır. Uzun ve bakımlı saçlarınızı farklı uzun saç modelleri ile çok daha göz alıcı hale getirebilirsiniz. Uzun saçların sadece kadınlara özgü olduğu dönemleri de geride bıraktık üstelik. Yeni yüzyılda uzun saç modelleri erkek tarzında da devrim yaratmış durumda. Kısa saçlı ve hep aynı görüntüye sahip olmak erkek trendleri arasında çoktan gerilerde kalmış halde. Son yılların modası olan erkek uzun saç modelleri de bir hayli iddialı.



Uzun saç kesimleri

Uzun saçlara sahipseniz saçlarınızı doğal akışında bırakmak çok yanlış bir seçim olacaktır. Uzun saçlarınızın kesimi ve şekli ile oynayarak kendinizi her an farklı hissedebilirsiniz.



Yoğun ve belirgin katlar

Dramatik bir etkiye imkan tanıyan katlar saçlarınızda belirginleştikçe ortaya çıkan görüntü de şahane bir hal alacaktır. Saçlarınızın ucunda çok fazla kırık var ama yine de saçlarınızı kısaltmak istemiyorsanız yoğun ve belirgin katlar ile saçlarınızın uçlarındaki kırıkları temizletmiş ve uzunluğunu korumuş olursunuz. Kırık fön ile şekli tamamladığınızda ortaya çıkan sonuç sizi kesinlikle mutlu edecek.



Belli belirsiz katlar

Günlük kullanımda iddiasız olmayı ama aynı zamanda bakımlı görünmeyi seven kadınların tercihi olan bu uzun saç modelinde eğer katlar maşa ile şekillendirilirse ortaya harika bir deniz dalgası çıkması mümkün olacaktır.



Erkek uzun saç modelleri

Her yaştan erkeğin tercih sebebi haline gelen uzun saç, farklı tarz ve modelleri ile kadınları da erkekler kadar etkisi altına alıyor.



Man bun

Erkek topuzu olarak da adlandırabileceğimiz man bun son dönemlerin en trend erkek uzun saç modelleri arasında yer alıyor. Eğer kirli sakallarınız varsa bu saç modeli ile görüntünüzü tamamlamış olacaksınız. Cool bir görünüm arayan erkeklerin tercihi olan man bun ile siz de çevrenizi rahatlıkla etkileyebileceksiniz.



Uzun mohawk

Saçın sadece bir yarısının uzun olduğu bu modelde iddialı bir duruş sergileyebilirsiniz. Saçınızın tek tarafını oldukça kısa kestirmelisiniz. Diğer tarafı ise alabildiğince uzun olmalı. İsterseniz uzun tarafı değişik örgü stilleri ile tamamlayarak çok daha farklı bir görünüme sahip olabilirsiniz.



Dağınık atkuyruğu

Uzun saçın vazgeçilmez modelleri arasında yer alan atkuyruğu, erkeklerin de spor ve salaş stilini güçlendirici bir etkiye sahip. Bir gömlek ve kot pantolonun üzerine dağınık atkuyruğu yapıp bir güneş gözlüğü taktığınızda muhteşem bir duruşa sahip olmamanız neredeyse imkansız.



Yarım atkuyruğu

Saçları omuz hizasında ve açık renge sahip olan erkeklerin tercihi olan yarım atkuyruğu ile saçınızın sadece üst kısmını toplayarak alt kısımlarda dağınık bir duruş elde edebilirsiniz. Bu erkek uzun saç modelleri arasında hipster’lar için en uygun olanıdır.



Doğal dalgalar

Eğer saçlarınız boyun hizanızda ve doğal bir ahenge sahipse bu model sizin için en uygun seçeneklerden biri. Saçlarınızın dalgası arzu ettiğiniz kadar belirgin değilse bir köpük ile dalgalarınızı belirgin hale getirebilirsiniz. Bu saç modeli için yine kirli sakallara sahip olmak çok daha etkileyici bir görünüm kazanmanıza olanak sağlayacaktır. Sakine ve günlük bir uzun saç modeli olan doğal dalgalar erkeklerin en çok tercih ettiği modeller arasında.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Saç nasıl uzar? TIKLAYIN