Yetenekli Vlogger Melis Limes'ten saç bakımından makyaja her konuda işinize yarayacak güzellik tüyoları...

• Eyeliner çekerken veya ağır buğulu far sürerken zorlanıyorsanız bir kart veya bant kullanabilirsiniz, işinizi kolaylaştıracağı kesin!

• Takma kirpik takarken en önlemli nokta yapıştırıcının biraz kurumasını beklemek, 15-20 saniye zaman tanırsanız daha kolay bir şekilde takabilirsiniz.

• Parlak saçlar, sağlıklı cilt, uzun tırnaklar için yapabileceğiniz en iyi şey düzenli spor yapmak, sağlıklı beslenmek, yeterince uyku almak ve bol bol su içmek!





• Haftada bir kere Hindistan cevizi yağı ile saç maskesi yapıyorum, YouTube kanalımda bunun videosunu çekmiştim zaten. Saçımı daha parlak ve yumuşak yapıyor, aynı zamanda daha hızlı uzamasını sağlıyor. Siz de denemelisiniz!

• Eğer herhangi bir bakım yağı ile maske yaptıysanız saçınızı yıkamadan önce kuru saçlarınıza şampuan uygulayın. Bunu yapmadan saçlarınızı ıslatırsanız saçlarınız yağlı kalır. Saçınız kuruyken şampuan sürerseniz yağın kolayca çıktığını göreceksiniz.

• Saç uçlarınız kuru ise duşa girmeden önce bakım yağı veya bakım kremini sadece uçlarına sürün, ondan sonra duşa girip şampuanlayın. Bunu yapınca saç uçlarınızı yıpranmaktan korumuş olacaksınız.

*Heygirl dergisinin Saç ve Makyaj Sırları kitapçığından alınmıştır.