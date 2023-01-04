Saçlarınız yağlı ise yağ dengesini koruyan bir bakım önceliğiniz olmalı.

Yazı: Gülru İncu



Önceliğiniz saç derisinin bakımı olmalı. Saç derisinin aşırı sebum üretmesini engelleyen bir bakım uygulamalısınız. Saçı çok sık yıkamak ya da krem ve maske gibi ürünleri saç köklerine kadar sürmek saçın daha çabuk yağlanmasına neden oluyor.



• Saçın parlaklığını ve hacmini artırarak saçı canlandırıyor. Kolay şekil alan, yumuşak saçlar yaratıyor. Ayrıca saç ucuna bakım yapan içeriği sayesinde saç kolayca şekilleniyor ve karışmıyor.





Shiseido Extra Gentle Yağlı Saçlar İçin Şampuan 159 TL



• Aşırı sebum üretimi tıpkı cildimiz gibi saç derimiz için de sorun olabilir. Bu şampuan limon, papatya, sedir ağacı ve yeşil çay yağlarından elde edilen içeriği sayesinde saçı derinlemesine temizlerken sebum üretimini azaltıyor.





Davines Rebalancing Saç Yağını Dengeleyen Şampuan 68.90 TL



• Yağlı saçı derinlemesine temizliyor. Çabuk yağlanan saçlar için günlük kullanıma uygun. İçeriğindeki buğday proteinleri saçı kuvvetlendiriyor. Ayrıca, silikon içermiyor.





Marlies Möller Daily Mild Arındırıcı Şampuan 85.90 TL



• Yağlanmaya eğilimli saçları arındırıyor ve yağ dengesinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Saçları temizlerken saç derisinin yağlanmasını da geçiktiriyor.





Bioderma Node G Yağlı Saçlar İçin Şampuan 61.65 TL