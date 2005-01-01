Yazın saçla uğraşmak büyük bir iş. Bir yandan sıcaktan bunalırken diğer yandan güzel görünmeye çalışmak gerçekten oldukça zor. Üzerine bir de ince telli saçlara sahipseniz terden ve nemden tutmayan fönler eklenince durum iyice şenlikli bir hal alıyor.

Kısa pixie

Kısa saç her kadının kalbinde yatan bir özlemdir ancak çok az kadın buna cesaret eder. Ancak sabah kalktığınız saça parmaklarınızla şekil verip evden çıktığınızı düşünsenize. Adeta rüya gibi değil mi? Üstelik yazın ensenize değip sizi çileden çıkaran en ufak bir tel bile yok. Gerçekten yaz için hayal edilebilecek en iyi saç modellerinden biri de kısacık pixieler.







Uzun pixie

Uzun pixieler kısa saça cesaret aşamasında son derece kabul edilebilir bir aşamadır. Hem kısa saçın modern havasını size verir hem de elinize bir nebze saçın gelmesiyle içiniz ferahlar. Kısa enseleriniz sayesinde rahat edersiniz ancak diğer yandan uzun önlerinizle dilediğiniz modeli verip, saçın tadını çıkarabilirsiniz.







Kısa bob

Küt saçlar inanılmaz seksi modellerdir. Özellikle küçük bir yüzünüz varsa hayatınızın bir döneminde mutlaka ama mutlaka kısa bob bir model denemelisiniz. Eğer geniş bir alnınız varsa bu modele bir de kısa bir kahkül ekleyip seksapelinize seksapel eklemek mümkündür. Yazın ensenize saç değmeden seksi seksi gezmenin en kolay yolu bu modeldir.







Uzun bob

Saçınızı kısacık yapmak konusunda çekinceleriniz varsa size uzun bobları önerebiliriz. Kısa boblar kadar seksi ve bir o kadar modern bir görüntüleri vardır ve yazın kafanızın hafif bir şekilde dolaşmasına katkı sağlar. Saç ağırlığı taşımak yerine karizmanızın ağırlığını taşırsınız. Çok iyi bir anlaşma değil mi?



