L’Oréal Professionnel’in yeni ürünü için oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, yepyeni bir imaja büründü.

Yaz boyunca devam edecek proje için saçlarını sarıya boyatan oyuncu, tarihteki ikonik sarışınların stillerinden ilham alarak kamera karşısına geçti. Oyuncu Begüm Kütük, geçtiğimiz haftalarda INOA Blond Resist projesi için L’Oréal Professionnel’in uzman kuaförleri sayesinde adeta kişisel bir dönüşüm geçirdi. Hayatında ilk kez hayalindeki saç rengine kavuştuğunu belirten Begüm Kütük, yeni imajıyla sosyal medyada da olumlu dönüşler aldığını belirtiyor. “Hayalimdeki saç rengini buldum, dostlarım ve yakın çevrem de yeni imajıma bayıldı” diyen oyuncu yaz boyunca ‘kusursuz sarışınlığın’ tadını çıkaracağını söylüyor.





