Saçlar, tırnaklar, ve cilt bakımı dendiği zaman kadınlar için akan sular durur. Fakat bazen zamansızlıktan kendimizi ihmal edebiliriz. Peki, kısa zamanda saç bakımı, tırnak bakımı ve cilt bakımı nasıl yapılır? Gelin birlikte göz atalım...

Eğer çok meşgul bir hayatınız varsa, bu durumda kendinize özen vermek de büyük mücadele gerektirir. Çalışma hayatının telaşı, trafiğin yoğunluğu, çocukların yetiştirilmesinde yaşadığınız yorgunluklar, sizi saç ve tırnaklarınızın bakımından alıkoyabilir. Bu rutin işler içinde şöyle keyifli bir kahve içmeye bile zaman bulamayabilirsiniz.

Ancak bu aşırı yoğun hayatın içinde bazı hilelerle kendinize bakım için minik zamanlar da ayırmanız mümkün. Bu hilelere göz atarak hayatınızı kolaylaştırırken, görüntünüzü de mükemmel kılabilirsiniz.

GÜZELLİĞİNİZİ SAĞLIKLI GIDALARDAN ALIN

Akıllı alışveriş yapın. Güzelliğin sırrı bazı gıdalardan geçer. Saçlarınızın, cildinizin, tırnaklarınızın çok daha iyi görünmesini de sağlarlar. Bunun için de çok pahalı ürünler yerine ucuz ama güzelliğinizi sağlayacak bazı malzemeler alabilirsiniz. Bu doğal ürünlerden de pekala iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.



Örneğin; bir sonraki alışverişinizde kendinize Hindistan cevizi yağı alın. Pahalı saç maskelerinin yerine Hindistan cevizi yağı ile saçınızı mükemmel hale getirebilirsiniz. Unutmamalısınız ki Hindistan cevizi yağını saçlarınıza sürdükten sonra mutlaka yıkamanız gerekiyor. Yine bu yağ, tırnaklarınız için de mucizeler yaratıyor. Manikürünüzü çok daha dayanıklı bir hale getirirken, alternatif bir tırnak bakım yağı olarak karşınıza çıkıyor.

Alışveriş listesinde bulunduracağınız bir diğer ürün de avokado. Bunu rendeleyip, çok az balla karıştırın. Yatmadan önce yüzünüze sürün ve beş dakika bekleyip yıkayın. Bu bakım ritüeli hem kısa sürecektir, hem de cildinizin gerçekten çok sağlıklı görünmesini sağlayacaktır.

YATAK ODANIZI "TEKNİKTEN" İZOLE EDİN

Birçok insan yatak odalarında laptopları yanlarında uyur ve bir sonraki gün atacakları e-postaları organize eder ya da sosyal medyada takılır. Ancak bilgisayar ve cep telefonlarından yayılan radyasyonun yanında bir de bu meşguliyet uyku düzeninizi bozar. Yapılan tüm yeni araştırmalar, uyku sırasında vücudumuzdaki hücrelerin yenilendiğini ortaya koymuştur.

Cildinizin, saçınızın ve ruh halinizin mükemmelliği tabii ki derin ve sorunsuz bir uykudan geçer. Ne kadar az ve kötü uyursanız vücudunuz o kadar çok etkilenir ve bu kötü bir güne de davetiye çıkarır. Yatak odanızı sakinleşmek ve huzurlu bir uyku için düzenleyin. Böylece hem beyniniz hem de vücudunuzun diğer organları dinlenecek ve size gün boyu daha enerjik bir ortam sunacaktır.

SAÇ, CİLT VE TIRNAKLARINIZ İÇİN DOĞRU VİTAMİNLERİ KULLANIN

İş ve ev hayatında çok yoğun olan ve yine de çekici, bakımlı görünüşleri ile dikkat çeken kadınların en büyük silahı, takviye olarak kullandıkları vitaminlerdir. Hayır, onlar sihirbaz ya da büyücü değiller! Size kilo aldırmayan ancak zinde tutacak vitaminlerle günboyu enerjik olmanızı sağlayabilirsiniz. Onların da sırrı bu! Alacağınız takviye vitaminler vücut zindeliğinin yanı sıra, cildinize, tırnaklarınıza, saçlarınıza ve sinirlerinize de iyi gelecektir.

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