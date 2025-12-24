Sağlıklı bir cilt için 7 alışkanlık

2. Çift Aşamalı Temizliği Alışkanlık Edinin

Gün boyu cildinizde biriken hava kirliliği, makyaj kalıntıları ve güneş kremi, basit bir yüz yıkama jeliyle tamamen temizlenmeyebilir.

Nasıl Yapılır? Önce yağ bazlı bir temizleyici ile gözeneklerdeki kiri çözün, ardından su bazlı bir jel ile cildinizi arındırın. Temiz bir zemin, bakım ürünlerinin emilimini artırır.