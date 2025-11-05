Selin Şekerci imaj değiştirdi

Selin Şekerci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor. Ünlü isim son olarak imajıyla adından söz ettirdi.

Her adımı olay olan ünlü isim bu defa yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim uzun süredir koyu renk kullandığı saçlarını sarıya boyattı.

"BİRAZ DEĞİŞİKLİK İYİDİR"

Yeni imajını sosyal medya hesabından yayınlayan Şekerci, "Selam yeni ben. Biraz değişiklik iyidir. Sevdiniz mi yeni rengimi?" ifadelerini kullandı.