Selülit için hangi tedavi daha etkili?

Selülit… Pek çoğumuzun aynada gördüğünde canını sıkan o portakal kabuğu görünümü. Uzun yıllar sadece estetik bir problem olarak görülse de artık biliyoruz ki mesele bundan çok daha derin. Selülit, aslında cilt altındaki enflamasyon ve metabolik süreçlerle doğrudan ilişkili bir durum. Bu yüzden yüzeyde yapılan geçici müdahaleler çoğu zaman yeterli olmuyor.

Peki, gerçekten işe yarayan yöntemler neler?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar ile son yıllarda öne çıkan subsizyon uygulamasını ve selülit tedavisinde fark yaratan güncel yaklaşımları konuştuk.

Selülite hangi metabolik sorunlar eşlik ediyor?

İnsülin direnci, hormonal dengesizlikler ve lipödem sık eşlik eden durumlardır. Ayrıca lenf dolaşımında yavaşlama, dolaşım bozuklukları ve oksidatif stres de tabloya katkı sağlıyor.

Selülit neden oluşuyor?

Temel mekanizma, “septa” adı verilen bağ dokusu bantları oluyor. Bu bantlar deriyi aşağı çekerek çöküntü oluşturuyor. Tedavide bu bantları hedef almak önemli.

Güncel tedavi yöntemleri neler?

Subsizyon yöntemiyle bu bantlar kesilebiliyor. Bunun dışında hasarlı dokuyu onarmaya yönelik rejeneratif tedaviler öne çıkıyor.

Kök hücre uygulamaları doku yenilenmesini destekliyor.

Eksozomlar hücreler arası iletişimi artırarak onarımı hızlandırabiliyor.

Mikrostimülasyon ve fasyaterapi umut verici yöntemler arasında yer alıyor.

Isı ve hasar oluşturan yöntemlerden ise kaçınılması öneriliyor.

Fasya probleminin rolü nedir?

Sağlıklı dokuda fasya katmanları rahatça kayar. Selülitte ise bu yapı sertleşir ve hareket kabiliyeti azalır. Bu durum sadece lokal değil, tüm doku biyomekaniğini etkileyebiliyor.

Selülit evreleri tedaviyi etkiler mi?

Selülit tedavisinde evre belirlenir ve evreye göre tedavi planı yapılır. Bir de yalancı selülit var. Burada doku yığılır ve selüliti taklit eder. Elle çekilince düzelir. Yalancı selülitin tek çözümü ise germedir.

Tedavi ise evreye göre planlanıyor:

Evre 1: Sadece sıkıştırınca görünür

Sadece sıkıştırınca görünür Evre 2: Ayakta belirgin, yatınca azalır

Ayakta belirgin, yatınca azalır Evre 3: Her durumda belirgin çöküntüler vardır

Ayrıca “yalancı selülit” dediğimiz, doku gevşekliğine bağlı durumlar da vardır ve yaklaşımı farklıdır.

Tedavi sonuçları ne zaman görülüyor?

Subsizyon gibi yöntemlerde hızlı sonuç alınabiliyor. Ancak kolajen üretimi gibi onarıcı süreçler zaman alır ve sonuçların ortaya çıkması ayları bulabiliyor.

Seans sayısı ve kalıcılık neye bağlıdır?

Tedaviye göre değişiyor:

Subsizyon: 1 seans

1 seans Eksozom: 2 seans

2 seans Kök hücre: 1 seans

1 seans Mikrostimülasyon / fasyaterapi: 8–10 seans

Kalıcılık ise yaşam tarzı ve destekleyici alışkanlıklara bağlı.

Gerçekçi beklenti ne olmalı?

Evre 1 ve 2’de tamamen düzelme sağlanabiliyor. Evre 3’te ise görünüm belirgin şekilde iyileşiyor ancak tamamen kaybolması beklenmiyor.

Barbie bacak uygulaması

Son günlerde selülite karşı alınan önlemler arasında yer alan Barbie Bacak, Dr. Sinan Akyürek tarafından uygulanan bir yöntem. Bölgesel yağlanma ve selülit görünümünü azaltmaya yönelik bir lipoliz (yağ parçalama) uygulaması. Yağ hücrelerinin parçalanmasını sağlayarak dokudaki baskıyı azaltmayı, ödemin atılmasını desteklemeyi ve metabolizmayı canlandırmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda kolajen üretimini artırarak cildin daha sıkı ve pürüzsüz görünmesine katkı sağlıyor.

Bu uygulama hangi mekanizma ile etki ediyor ve diğer yöntemlerden farkı nedir?

Mezoterapi tekniğiyle cilt altına uygulanan içerikler, yağ hücrelerini parçalayarak lenfatik sistem aracılığıyla vücuttan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Benzer uygulamalara göre daha konforlu olması ve etkisinin daha hızlı hissedilmesi öne çıkan avantajları arasında yer alıyor.

Kimler için uygun, kimlere önerilmez?

Diyet ve egzersize rağmen gitmeyen bölgesel yağlanması olan kişiler için uygun. Cerrahi işlem istemeyen veya süreci hızlandırmak isteyen kişilerde tercih edilebiliyor. Hamilelik, emzirme dönemi, karaciğer ve böbrek hastalıkları, kanser ve diyabet gibi durumlarda uygulanması önerilmiyor.

İşlem sırasında acı hissediliyor mu?

Genellikle konforlu bir uygulama. Mikro iğneler kullanıldığı için hafif bir batma hissi olabiliyor; ancak işlem öncesi uygulanan anestezik krem sayesinde bu his minimum seviyeye indiriyor.

Sonuçlar ne zaman görülüyor?

İlk etkiler genellikle 2 hafta içinde fark ediliyor. Daha net ve belirgin sonuçlar ise yaklaşık 1 ay içinde ortaya çıkıyor. Çoğu kişide birkaç seans sonrasında gözle görülür değişim başlıyor.

Kaç seans gerekir, kalıcılık neye bağlıdır?

Genellikle 3–4 seanslık bir protokol uygulanıyor ve seanslar yaklaşık 2 hafta arayla planlanıyor. Kalıcılık için bol su tüketimi, hafif egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı oldukça önemli oluyor.

Beslenme ve yaşam tarzı süreci nasıl etkiler?

Tedavinin başarısını doğrudan belirleyen en önemli faktör. Yeterli su tüketimi yağların vücuttan atılmasını hızlandırırken, fazla karbonhidrat tüketimi süreci olumsuz etkileyebiliyor. Sağlıklı beslenme ve düzenli hareket, elde edilen sonucun korunmasında kritik rol oynuyor.

İlk kez yaptıracak biri için en gerçekçi beklenti ne olmalı?

Bu tür uygulamalar tek başına mucize yaratmaz. Doğru planlama, düzenli uygulama ve yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte gözle görülür ve kalıcı sonuçlar elde edilebilir.

Lipödem üzerinde etkili midir?

Yağ dokusunun küçülmesine katkı sağlayarak görünümde iyileşme sağlayabilir. Ancak lipödem için tek başına tedavi yöntemi olarak değil, destekleyici bir uygulama olarak değerlendirilmelidir.

Selülit ve sıkılaşma masajı yaptırırken nasıl beslenmemiz gerekir?

Selülit masajının da selülitler üzerinde etkisi olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Masajlardan maksimum sonuç almak istiyorsak beslenmemizde de dikkat etmemiz gerekiyor. Diyetisyen Tansu Akyurt, masaj öncesi ve sonrası uygulamamız gerekenler hakkında bilgi verdi.

Su tüketimi; Gün içerisinde su tüketimi tabii ki çok önemli ama özellikle masaj sonrası hacmi küçülen yağ hücrelerini vücuttan uzaklaştırmak için su tüketimini artırmanız gerekiyor. Özellikle masaj yaptırdığınız günler elektrolit takviyesi de alınması öneriliyor. Selülit ve sıkılaşma masajı yaptırırken özellikle paketli, işlenmiş gıdalardan uzak durulması, rafine şeker tüketiminin minimuma indirilmesi çok önemli. Lenfatik sistemi destekleyen ve inflamasyon azaltacak içecekler bu süreçte en önemli destekçiniz olacaktır. Mesela; rezene çayı, ananas kabuğu ve tarçınlı su ödemi azaltırken selülit görüntüsünden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Selülit her zaman sadece görüntü olarak değil yaptığı ağrılarla da can sıkıcı olabiliyor tam bu noktada lenfatik yükü hafifletip, inflamasyonu ve ağrıyı azaltmak için beslenmenizde kırmızı meyvelere, kiviye, ananasa daha fazla yer vermenizi ve protein tüketimini artırmak çok önemli. Masaj öncesi mümkünse 2-3 saat önce öğün tüketiminin olmaması masaj sonrasında ise koyu-yeşil yapraklı sebzelerin ve protein tüketiminin olması çok önemli. Selülit ve sıkılaşma masajı yaptıracağınız günlerde sabah aç karnına 300 ml ılık suyun içerine 1 yemek kaşığı chia tohumu ve 3-4 damla limon sıkıp biraz bekletip içmeniz tüm vücut girdiğiniz bu masajda özellikle östrojeni destekleyecektir. Ciddi bir selülit sorunu yaşıyorsak eğer, eliminasyon diyetini de öneriyorum, 14 gün veya 21 gün olacak şekilde gluteni ve kazeini beslenmemizden çıkarmanız, selülit ve sıkılaşma masajı sürecinden güzel sonuç almamızı sağlamaktadır.





Ödem atan tarif

Başka bir hastalığınız varsa bu duruma dikkat ederek bu içeceği her gün tüketebilirsiniz. Portakal kabuğu görüntüsüne iyi gelirken ödem atımını artıracaktır.

1 litre kaynar suyun içerisine iyice yıkanmış 1 adet ananas kabuğunu ve 1 tutam/1 poşet kiraz sapı çayı atıp 5-10 dakika demlemeye bırakın, suyun içerisinden ananas kabuklarını ve kiraz sapını çıkardıktan sonra 1 adet kabuk tarçın atıp gün içerisinde tüketebilirsiniz.

Selülite radyofrekans dokunuşu

Uzman Dr. Dermatolog Şeyma Demirci, mikroiğneler ile radyofrekans enerjisinin birlikte kullanıldığı Morpheus 8’in selülit üzerindeki etkilerini anlattı.

Bu uygulama nedir ve hangi prensiple çalışır?

Cildin alt tabakalarında kontrollü ısı oluşturarak kolajen üretimini tetiklemeyi ve zamanla ciltte sıkılaşma, doku kalitesinde artış ve daha pürüzsüz bir görünüm sağlamayı amaçlıyor.

Hangi bölgelerde tercih ediliyor?

Yüz ve boyunda sıkılaşma ve toparlanma sağlamak, gözenek görünümünü azaltmak, akne ve akne izlerini iyileştirmek için kullanılabiliyor. Ayrıca gıdı, jaw line yani çene hattı, göz altı ve alt yüz böl-gesinde toparlanma sağlarken; vücutta karın, kol, bacak, diz üstü gibi bölgelerde gevşeklik, selülit ve çatlak görünümünün azaltılmasına da yardımcı oluyor.

Diğer vücut şekillendirme yöntemlerinden farkı nedir?

Bu uygulama yalnızca incelmeye değil, cilt kalitesini artırmaya ve sıkılaşmaya da odaklanıyor. Amaç sadece hacim azaltmak değil, daha gergin, daha düzgün ve daha toparlanmış bir görünüm elde etmek.

Hangi selülit tiplerinde daha başarılı sonuç alınıyor?

Özellikle cilt gevşekliğinin eşlik ettiği hafif ve orta dereceli selülitlerde daha etkili sonuçlar görülüyor. İleri evrelerde ise genellikle tek başına değil, kombine tedavilerin bir parçası olarak planlanıyor.

Sonuçlar ne zaman görülüyor?

İlk değişimler birkaç hafta içinde fark ediliyor. Ancak belirgin sonuçlar genellikle 2–3 ay içinde ortaya çıkıyor. Çünkü bu uygulama, anlık değil zamanla gelişen bir onarım süreci başlatıyor.

Selülit tamamen yok olur mu?

Hafif ve orta evrelerde oldukça başarılı sonuçlar alınabiliyor. Ancak ileri evrelerde amaç tamamen yok etmekten ziyade görünümü belirgin şekilde azaltmak ve cilt kalitesini artırmak oluyor.

İşlem sırasında ağrı olur mu?

Uygulama öncesi anestezik krem kullanılıyor. İşlem sırasında hafif batma ve ısı hissi olabiliyor ancak çoğu kişi tarafından tolere edilebilir düzeyde oluyor.

Kaç seans gerekiyor?

Genellikle 3 seanslık bir başlangıç planı öneriliyor ve seanslar 4–8 hafta arayla uygulanıyor Ancak ihtiyaçlara göre bu plan değişebiliyor.

Günlük hayata ne zaman dönülüyor?

Çoğu kişi aynı gün ya da ertesi gün normal hayatına dönebiliyor. Kızarıklık ve hafif ödem birkaç gün sürebiliyor.

İşlem sonrası nelere dikkat edilmeli?

İlk günlerde cildi tahriş etmemek önemlidir. Güneşten korunmak, nemlendirici kullanmak ve bir süre sıcak duş, peeling ve yoğun egzersizden kaçınmak gerekir. Bu süreçte cildin kendini onarma-sına destek olmak en önemli adımdır.