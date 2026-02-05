Sevgililer Günü için 6 kusursuz makyaj ilhamı
Güzellik rutininize romantik dokunuşlar katmak için en doğru zaman... Sevgililer Günü’nü abartıdan uzak ama etkileyici görünümlerle karşılamaya hazırlanın.
Şubat’ın kendine has atmosferi, güzellik rutininize taze bir soluk katmak için mükemmel bir fırsat. Sevgililer Günü ise çarpıcı ve romantik bir görünüme yönelmek için yılın en ilham verici zamanı. Akşam yemeği için cesur bir kırmızı rujdan, ten dokusunu ön plana çıkaran doğal bir ışıltıya kadar, stilinize en uygun görünümü seçebilirsiniz.
İşte Sevgililer Günü için 6 kusursuz makyaj ilhamı...
BEBEK PEMBESİ VEYA GÜL KURUSU ALLIK
Şubat ruhuna en çok gül kurusu ve bebek pembesi tonlarını yakıştırıyoruz. Yüz hatlarını daha diri göstermek için allığı şakaklara doğru uygulamak, favori yöntemler arasında.
Fotoğraf: Instagram/ @paintedbyesther
KIRMIZI DUDAKLAR
Sevgililer Günü makyajının vazgeçilmezi, kuşkusuz kırmızı dudaklar. Tercihinizi klasik canlı tonlardan veya yana kullanabilir ya da daha derin bir görünüm için bordoya yönelebilirsiniz.
Fotoğraf: Instagram/ @ liza__trotsenko
SIREN GÖZ MAKYAJI
Siren göz makyajı ile gözlerinizi daha çekik gösterebilir ve çarpıcı bakışlar elde edebilirsiniz. Eyeliner’ı ince bir çizgi halinde, göz kapağınızın bitiş noktasından hafif bir açıyla yukarı doğru uzatarak bu görünümü yakalayabilirsiniz.
Fotoğraf: Instagram/ @isabellemathersx