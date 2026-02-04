Sevgililer Günü randevusu için 24 romantik tırnak tasarımı

2026 Sevgililer Günü tırnak trendleri, klasik yaklaşımları modern ve sade detaylarla bütünleştiren kişisel bir stil alanı sunuyor. Bu yıl geleneksel kırmızı ve pembe tonları, derin bordo geçişler veya "jel" dokularla daha çarpıcı bir görünüm kazanırken, minimalizmi tercih edenler için mikro kalpler ve ince çizgiler ön plana çıkıyor. Daha cesur tercihlerde ise ayna efektli kromlar ve zarif 3D süslemeler, tırnakları stilin tamamlayıcı bir parçası haline getiriyor.

İşte zevkinize göre tercih edebileceğiniz 14 Şubat tırnak tasarımları...