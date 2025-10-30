Son zamanların yükselen trendi: 5 kelebek kesim saç modeli
2000'li yılların ikonik hacimli saç stillerinin modern bir yorumu olarak geri dönen Kelebek Kesim (Butterfly Cut), saçlarında dramatik bir değişiklik isteyenlerin bir numaralı tercihi haline geldi. Adını, saçın ön ve arka katmanlarının birbirinden bağımsız, hacimli ve hareketli bir görünüm yaratmasından alan bu kesim, saçları kısaltmadan onlara büyük bir dolgunluk kazandırma yeteneğine sahip...
Uzun, hacimli ve sağlıklı görünen saçlar için 2025 sezonunun yükselen güzellik trendi 5 kelebek saç kesim modeli...
