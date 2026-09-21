Sonbaharda kullanabileceğiniz 5 manikür trendi
Yaz mevsiminin canlı, neon ve pastel tonlarına veda ederken, sonbaharın gelmesiyle tırnaklarımızda da daha zengin, derin ve çabasız bir şıklık hakim oluyor. Güneşin yumuşayan ışıkları ve gardıroplara geri dönen hırkalar, trençkotlar ve süet ceketler; tırnak sanatı tercihlerimizi de dönüştürüyor.
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Bu sezon podyumlardan sokak stiline transfer olan, klasik şıklığı modern dokunuşlarla harmanlayan sonbaharın en trend 5 manikür trendini inceledik...
Credit: Pinterest @byevin
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Credit: Pinterest @CeciliaVanFashion
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Credit: Pinterest @louisevdlindex
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Credit: Pinterest @marviqvar2014