Sonbaharda kullanabileceğiniz 5 manikür trendi

Yaz mevsiminin canlı, neon ve pastel tonlarına veda ederken, sonbaharın gelmesiyle tırnaklarımızda da daha zengin, derin ve çabasız bir şıklık hakim oluyor. Güneşin yumuşayan ışıkları ve gardıroplara geri dönen hırkalar, trençkotlar ve süet ceketler; tırnak sanatı tercihlerimizi de dönüştürüyor.

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Sonbaharda kullanabileceğiniz 5 manikür trendi - Resim : 1

Bu sezon podyumlardan sokak stiline transfer olan, klasik şıklığı modern dokunuşlarla harmanlayan sonbaharın en trend 5 manikür trendini inceledik...

Credit: Pinterest @byevin

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Sonbaharda kullanabileceğiniz 5 manikür trendi - Resim : 2

Credit: Pinterest @CeciliaVanFashion

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Sonbaharda kullanabileceğiniz 5 manikür trendi - Resim : 3

Credit: Pinterest @louisevdlindex

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Sonbaharda kullanabileceğiniz 5 manikür trendi - Resim : 4

Credit: Pinterest @marviqvar2014